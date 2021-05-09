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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاهدات بالملايين.. الشباب والرياضة بـ الإسكندرية تنظم أنشطة وورش أونلاين

صدى البلد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، عددًا من الأنشطة الميدانية والتدريبية وبعض الأنشطة الأونلاين منذ بداية شهر رمضان.

وأشارت المديرية في بيان، إلى عرض برنامج يومي متكامل وبلغت إجمالي عدد المشاهدات منذ انطلاق الأنشطة التفاعلية على الموقع الرسمي للمديرية مند مارس ٢٠٢٠ ما يقرب من ال ٣مليون و٥٠٠ ألف مشاهدة.

وبلغ إجمالي الأنشطة وورش العمل والتدريبات التي تم بثها على الموقع الرسمي منذ بداية شهر رمضان المعظم ٣٠٠ نشاط من الأنشطة التفاعلية وبلغت المشاهدات خلال تلك الفترة ٥٠٠ ألف مشاهدة.

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كما تضمن الأنشطة ورش عمل تعليم عن بعد (تعليم كورشيه وصناعات غذائية وستان وتدوير المخلفات وديكور واعمال فنية) بعدد٢٠ ورشه عمل بلغت عدد المشاهدات الورش ١٠ آلاف مشاهدة.

وتضمنت تدريبات رياضيه خفيفة وتضمنت تدريبات رياضيه خفيفة للمرأة وكذا تدريبات لذوي الهمم وتدريبات الموهبة والبطل الأوليمبي في العاب التايكندو والجودة والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى، وبلغت عدد التدريبات ١٠ تدريبات بلغت المشاهدات 5 آلاف مشاهدة.

وبالنسبة لفقرات الخيمة الرمضانية، بلغت مشاهداتها يومي الخميس والجمعة ١٠٠ ألف مشاهدة وعدد من المواهب الشابة.

كما بث الموقع الرسمي مجموعه من المسابقات وندوات وفق ما يلي: مسابقة فزورة في شعر، والتي تبث يوميا منذ بداية شهر رمضان بلغت مشاهداتها منذ بدايتها ٦ الاف مشاهدة، ومسابقه واحة القرآن وتبث يوميا ويتم طرح سؤال يومى عن سوره من سور القرآن الكريم وبلغت حتى الان ١١الاف مشارك، ومسابقة في لعبة الشطرنج، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات دينية بمراكز الشباب أسبوعيا عن فضل الشهر الفضيل.

وتم تنفيذ قرارات الغلق حيث تم متابعة غلق ما يقرب من ٧٥ هيئه شبابيه ورياضية في أول ايام الغلق.

ونفذت إدارة اعداد القادة، عدد من الجولات للتوعية بأضرار الادمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان استفاد منها ما يقرب ألف من رواد مراكز شباب (الحرمين والحرية والسيوف والشلالات وكرموز)، استفاد منها ما يقرب من 20 ألف مشارك.

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