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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سر الهاتف المحمول .. تقرير يكشف تعاون إسرائيل وأمريكا في اغتيال سليماني

صدى البلد

أفاد موقع "ياهو نيوز"، بأن إسرائيل منحت الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى عدة أرقام هواتف محمولة للجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري السابق، للمساعدة في اغتياله في يناير 2020.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في وقت سابق، أن دور إسرائيل في الاغتيال كان أكبر بكثير مما تم الكشف عنه.

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على سبيل المثال، وفقًا لتقارير أجنبية، لعبت إسرائيل دورًا أساسيًا في الحفاظ على فكرة إزاحة سليماني كخيار على الرغم من مقاومة بعض مؤسسات الدفاع الأمريكية. تم وصف المناقشات الداخلية الأمريكية في مقالة "ياهو".

دمرت طائرات أمريكية بدون طيار مركبة سليماني وسيارة أخرى مرافقة له بعد أن طار إلى العراق من دمشق.

وفقًا لموقع "ياهو نيوز"، فإنه "في الساعات الست التي سبقت صعود سليماني إلى الطائرة من دمشق، قام الجنرال الإيراني بتبديل الهواتف المحمولة ثلاث مرات، وفقًا لمسئول عسكري أمريكي".

في تل أبيب، عمل مسئولو العلاقات المشتركة في قيادة العمليات الخاصة الأمريكية مع نظرائهم الإسرائيليين للمساعدة في تتبع أنماط الهواتف المحمولة لسليماني. وقال التقرير إن الإسرائيليين، الذين تمكنوا من الوصول إلى أرقام سليماني، قاموا بتمريرها إلى الأمريكيين، الذين تعقبوا سليماني وهاتفه الحالي إلى بغداد.

بالإضافة إلى ذلك، في تاريخ سابق، "أبلغت المخابرات الإسرائيلية في وقت ما وكالة المخابرات المركزية عن ساعي لسليماني سيسافر خارج إيران لالتقاط هواتف نظيفة لزعيم فيلق القدس ودائرته الداخلية، كما يتذكر مسؤول استخبارات سابق. علمت وكالة المخابرات المركزية أن الناقل سيزور سوقًا معينًا في دولة خليجية لشراء هذه الأجهزة، وانطلق إلى العمل. 

وقال التقرير إن الوكالة نفذت تسوية معقدة بشأن سلسلة التوريد، حيث قامت بتثبيت برامج تجسس على مجموعة من الهواتف التي تم زرعها في السوق التي يستخدمها ساعي سليماني.

علاوة على ذلك، قال المسؤول السابق: "لقد نجحت المناورة، واشترت شركة الشحن هاتفًا واحدًا على الأقل تم التنصت عليه والذي استخدمه بعد ذلك شخص كان غالبًا في نفس الغرفة مع سليماني. ولكن نظرًا لأن سليماني وقيادات إيرانية أخرى كانوا يقومون في كثير من الأحيان بتدوير أجهزتهم، واستخدام تدابير أخرى لتجنب التعرض للمراقبة، فإن نجاحات من هذا النوع كانت عابرة، كما قال مسؤولون سابقون".

وكشفت معلومات جديدة أخرى، أن العديد من العملاء الأكراد على الأرض في المطار العراقي الذي وقع فيه الاغتيال كان لهم أدوار رئيسية.

انتحل عميل كردي صفة مراقب أرضي؛ انتحل أحدهم صفة مسؤول لاستلام أمتعة وتظاهر ثالث بأنه ضابط شرطة عراقي لإثبات هوية سليماني على أنه ميت من خلال أدلة التصوير والحمض النووي.

ويقال إن المخابرات الإسرائيلية لها تغلغل عميق في الجماعات الكردية المعادية لإيران، على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها أيضًا علاقات كردية قوية.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير "ياهو" أن القوات الخاصة الأمريكية كانت على الأرض وأطلقت النار على سيارة ثانية لإبطاء سرعتها حتى ضربتها أيضًا طائرة أمريكية بدون طيار في سماء المنطقة.

أمريكا إسرائيل قاسم سليماني سليماني الولايات المتحدة ايران الحرس الثوري

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