فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من عصير الرمان لصحتك فهو يحتوي على مجموعة من المركبات النباتية المفيدة ، لا مثيل لها إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من عصير الرمان لصحتك يقدمها موقع هيلث لاين

1. مليء بالعناصر الغذائية الهامة



الرمان هو فاكهة تحتوي على مئات البذور الصالحة للأكل فهى غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة بيولوجيًا ، ولكنها تحتوي أيضًا على بعض السكر.

2. الرمان له تأثيرات مذهلة للألتهابات

يحتوي الرمان على خصائص قوية مضادة للالتهابات فهو يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة مثل Punicalagins. وهو مركب يقلل الالتهاب ، وهو أحد العوامل الرئيسية للعديد من الأمراض الخطيرة ، بما في ذلك السرطان والسكري.

3. مكافحة سرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا هو نوع شائع من السرطان لدى الرجال وتشير الدلائل الأولية إلى أن عصير الرمان يمكن أن يكون مفيدًا للرجال المصابين بسرطان البروستاتا ، مما قد يثبط نمو السرطان ويقلل من خطر الوفاة.

4. مفيدًا ضد سرطان الثدي



تشير الدراسات المعملية إلى أن مستخلص الرمان يمكن أن يساعد في محاربة خلايا سرطان الثدي ، ولكن هناك حاجة لدراسات بشرية.

5. الرمان قد يخفض ضغط الدم

تناول عصير الرمان بانتظام يخفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.

6. مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل





تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات والخلايا المعزولة إلى أن مستخلص الرمان قد يكون مفيدًا ضد عدة أشكال من التهاب المفاصل ، ولكن هناك حاجة إلى إجراء أبحاث بشرية