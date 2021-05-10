مصر تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم

قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا ، إن اليوم سيتم استقبال مليون و700 ألف جرعه من لقاح أسترازينيكا.



وأضافت والي، في تصريحات، ان تكلفه مصنع لقاح كورونا بالتجهيزات ومكن تصنيع وخطوط الإنتاج الماني الصنع باكثر من نصف مليار جنيه.

وتوقعت والي، يتصنيع جرعات اوليه ب3 تشغيلات بواقع 300الف فيال بكل تشغيله، مضيفه ان الفيال مكون من 10 جرعات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، اول شحنه للمواد الخام تستقبلها مصر يوم 18 الشهر الجاري، مضيفه ان اخر شهر يوليو سيتم تصنيع 2 مليون جرعه من لقاح سينوفاك فاكسيرا داخل مصر.

وأفادت انه تم الاتفاق بين الجانب الصيني بتصنيع 40 مليون جرعه خلال العام أن لقاح كورونا المصري، سيسجل باسم سينوفاك فاكسيرا.

وأشارت إلي أنه سيتم استقبال جرعات جديدة للقاح فيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة، تليه افتتاح مراكز لتلقي اللقاحات.



وأفادت، ان المعامل المركزية تقوم بعمل تسلسل جيني لفيروس كورونا من خلال المساحات ولا يوجد سلالسل كورونا متحوره بمصر.

وأضافت، انه سيتم عقد اجتمع اسبوعي لمتابعه مراحل التصنيع للقاح كورونا المصري سينوفاك الصيني.

وأضافت وزيرة الصحة، ان اللقاح المصري يعمل بتقنيه اللقاحات المعطلة، مضيفة أن الإنتاج سيكون في شهر يوليو القادم، ويليه تقيم لتلك الجرعات من هيئه الدواء المصرية.



وتتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر.

وتعقب الجولة، مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة اليوم الأحد الموافق ٩ مايو ٢٠٢١، في تمام الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) الكائنة في ٥١ شارع وزارة الزراعة بالعجوزة.



وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، انه تم التواصل مع الصين في شهر أكتوبر الماضي، وجرى البدء في التجارب بمصر، وفي القريب العاجل سيبدأ تصنيع اللقاح في مصر، وذلك في مصنعين تابعين لـ«فاكسيرا»، من خلال مصنع 60 فى فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة فى العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفيع 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينية وخلال أيام ستبدأ فى توريد جرعات جديدة إلى مصر بواقع 400 ألف جرعة ثم 500 ألف جرعة جديدة بعدها، ودعت الدكتورة هالة زايد، المواطنين إلى الاتصال بـ105 للتعرف على كل البيانات والمعلومات الخاصة بآليات علاج كورونا فى مستشفيات الوزارة وقت الحاجة، كما دعت المواطنين للاتصال بـ الخط الساخن 1440 للمعزولين منزليا للحصول على البيانات والمعلومات الكاملة حول سبل العزل المنزلى.

وأوضح، أن مليونا و263 ألف سجلوا طلبات الحصول على لقاح كورونا، وجرى تطعيم 320 ألف، حيث توسعت الوزارة في التطعيم في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى القطاعات الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين والأكثر تأثيرا في الاقتصاد القومي.

وقام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة ، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.

حيث قام الوفد على مدار ٤ أيام بزيارة مصنع ٦٠ ومبنى ١ ومبنى ٢ ومبنى ٢٧ ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة ٦ أكتوبر ومنطقة التغليف المركزي والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.

وأشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا.