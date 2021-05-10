إعلان الطوارئ في الولايات المتحدة عقب هجوم إلكتروني

اعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية أمريكية، عقب تعرض أحد أكبر خطوط الوقود لهجوم إلكتروني.

ومن ناحية أخرى، كشفت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن عن موظفين سابقين في النقابات العمالية في مناصب عليا بعد تخفيف القواعد التي تمنعهم من التواصل مع النقابات الكبيرة التي اعتادوا العمل بها.

منحت إدارة بايدن تنازلات لاثنين من مسؤولي النقابة السابقين في فبراير ومارس وجادلت بأن التنازلات كانت ضرورية و "من أجل المصلحة العامة" بالنسبة لهما لأداء مهام وظيفتهما.

وكشفت أكسيوس أن المسئولين اللذين تلقيا الإعفاءات هما أليثيا بريدوكس وسيليست دريك.

تم انتقاد هذه الخطوة باعتبارها نفاق من قبل النقاد الذين يزعمون أن "تعيينات رؤساء النقابات أدت إلى سياسات مناهضة للعمال" ، حسبما ذكرت المنفذ.

تأتي الإعفاءات أيضًا بعد أن ألغى الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة له في منصبه سياسة تضمنت حظرًا لمدة خمس سنوات على المسؤولين الحكوميين السابقين الذين يمارسون الضغط على وكالاتهم السابقة ، وفتح الباب في الاتجاه المعاكس.

على الرغم من الحكم ضد طلب الكونجرس للوصول إلى الإقرارات الضريبية، حرمت المحكمة العليا ترامب من الاحتفاظ بسجلاته الضريبية سرية عن المحققين في 1 مارس.