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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أين يذهب حطام الصواريخ ؟ .. خبيرة فضاء تجيب

صاروخ فضائي
صاروخ فضائي

قالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية :إن هناك العديد من الصواريخ المختلفة والتي يتم استخدامها في العديد من المهام الخاصة بالأبحاث الفضائية .

وأوضحت أن "المسبار" عبارة عن مركبة فضائية لاستكشاف الفضاء الخارجي ، وأغلبها يتم التخلص منه بواسطة مقبرة المركبات الفضائية التي تكمن في العديد من المناطق مثل المحيط الهادي ، حيث أنها بمثابة المركبات الفضائية .

وأضافت أنه يتم توجيه الصاروخ إليها عند نفاذ الوقود ، وبعد دخوله الغلاف الجوي واحتراقه ، كما إن المحطة الفضائية الدولية مخطط لها نفس هذا المصير بواقع 300 مركبة فضائية أخرى يتم دفنها في مقبرة المركبات الفضائية .

 

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وأشارت إلى أنه بالنسبة لمكوك الفضاء يمكن استخدامه مرة أخرى ، كما أن له القدرة على حمل الاقمار الصناعية ، كما يمكنه من خلال عمليات الاصلاح الفضائية وحمل رواد الفضاء للقيام بهذه العمليات ، وهذا هو الفرق بينه وبين المركبة الفضائية .

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المعهد "أونلاين" اليوم  ، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بموقف الصاروخ الصيني ، والذي سقط يوم أمس الأحد 9 من شهر مايو الجاري في المحيط الهندي .

 

 

 

 

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