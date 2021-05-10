سفيرنا بروسيا: مصر أمام فرصة كبيرة لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج لقاحات كورونا

مصر وروسيا

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر فى روسيا، إنه تم البدء بالفعل إتصالات لتصنيع اللقاحات فى مصر مع شركات مصرية، مشيرا إلى أنه تم توقيع إتفاق بالفعل مؤخرا مع إحدى الشركات المصرية بإنتاج 40 مليون لقاح.



وأضاف "نصر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن تتوافر كل الجهود لإنتاج أكبر كمية من جرعات اللقاحات توزيعها بأسرع وقت لمواجهة تلك الأزمة، موضحا أن مصر من الدول القليلة التى لديها بالفعل فى المنطقة قدرات إنتاجية فى هذا المجال.



وتابع أن مصر أمام فرصة كبيرة لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج لقاحات كورونا بما فيها الروسية.

