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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصيحة الأبراج

11 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج

الأبراج
الأبراج

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما ان الاغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدام من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد ٩ مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام

 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

إذا كنت مولودا في يوم 11 مايو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وتتمتع بالذكاء والحيوية.. تحب السفر ولديك موهبة ابتكارية، لكنك متقلب المزاج ولديك طبيعة قلقة مما يجعلك تميل للشك وللعزلة أحيانا.

 

نصيحة:

 

عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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