الأقصى يتحول إلى ساحة حرب .. الاحتلال يقتحم مسرى الرسول ويحاصر المصلين بداخله .. وحماس تمطر إسرائيل بوابل من الصواريخ

استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في أكثر الأيام دموية منذ سنوات

رد إسرائيلي كثيف على صواريخ حماس في قطاع غزة

جيش الاحتلال: أكثر من 50 صاروخا أطلقت على إسرائيل

واشنطن: قلقون للغاية بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة

أطلق نشطاء حماس وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الاثنين ، وأطلقت صفارات الإنذار في مناطق بعيدة مثل القدس، وذلك بعد إصابة مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في موقع ديني شديد التوتر في المدينة المقدسة المتنازع عليها.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى رد إسرائيلي كثيف في قطاع غزة.

وقال مسئولو الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 20 شخصًا ، بينهم تسعة أطفال استشهدوا خلال أحداث اليوم، مما يجعله أحد أكثر أيام القتال دموية بين الأعداء اللدودين منذ عدة سنوات.

وتصاعد القتال بالفعل في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة بعد أسابيع من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين في القدس.

وهددت تلك المواجهات ، التي تركزت حول مجمع متنازع عليه على قمة تل في البلدة القديمة بالقدس ، بإشعال صراع أوسع.

في واشنطن ، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "بأشد العبارات" إطلاق الصواريخ على إسرائيل ودعا جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع.

وقال "على نطاق أوسع ، نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة ، بما في ذلك المواجهات العنيفة في القدس".

وقال مسؤول دبلوماسي إن الأمم المتحدة ومصر وقطر ، التي تتوسط في كثير من الأحيان بين إسرائيل وحماس ، تحاول جميعها وقف القتال.

تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة الموضوع مع وسائل الإعلام.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 50 صاروخا أطلقت على إسرائيل طوال المساء ، معظمها استهدف بلدات في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود.

وقال المتحدث العسكري المقدم جوناثان كونريكوس إن ستة صواريخ استهدفت القدس فيما يعتقد أنه أول هجوم صاروخي على المدينة منذ حرب 2014.

وبعد انطلاق صفارات الانذار بقليل سمع دوي انفجارات في القدس. سقط أحد الصواريخ على الضواحي الغربية للمدينة ، مما ألحق أضرارًا طفيفة بمنزل وتسبب في حريق في الفرشاة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ واحد وسقطت الصواريخ الأخرى في مناطق مفتوحة.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية على أهداف تابعة لحماس في أنحاء غزة. وقال الجيش إنه تم استهداف قاذفات صواريخ وثمانية نشطاء.

في غزة ، أفاد مسؤولو الصحة بإجمالي 20 حالة وفاة ، من بينهم تسعة أطفال.

ولم يذكر تفصيلاً ، لكن سبعة على الأقل من أفراد عائلة ، بينهم ثلاثة أطفال ، قتلوا في انفجار ببلدة بيت حانون الشمالية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن غارة جوية أم صاروخ خاطئ.

قال أشرف المصري ، أحد أفراد الأسرة ، إن انفجارا وقع خارج المنزل.

قال: "لا نعرف من أين أتت". "نحاول دفن الأطفال ولكن الوضع صعب في بيت حانون ونخشى مغادرة منازلنا".

قال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا إسرائيليا في جنوب البلاد أصيب بجروح طفيفة عندما اصطدمت سيارة بصاروخ مضاد للدبابات من غزة.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس إن الهجوم على القدس جاء ردا على ما وصفه "بالجرائم والعدوان الإسرائيلي" في المدينة. وقال: "هذه رسالة يجب على العدو أن يفهمها جيدًا".

وهدد بمزيد من الهجمات إذا عادت القوات الإسرائيلية إلى دخول الحرم القدسي الشريف أو نفذت عمليات إخلاء مخططة لعائلات فلسطينية من أحد أحياء القدس الشرقية.

في وقت سابق ، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي مع رشق فلسطينيين بالحجارة في المجمع الشهير ، وهو ثالث أقدس الأماكن الإسلامية.

وكانت التوترات في الموقع هي السبب وراء نوبات طويلة من العنف في الماضي، بما في ذلك الانتفاضة أو الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة.

قال مصور وكالة أسوشيتيد برس في مكان الحادث إن أكثر من 12 عبوة غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية سقطت في المسجد حيث واجهت الشرطة والمتظاهرين داخل المجمع المحاط بسور. تصاعد الدخان أمام المسجد والضريح ذو القبة الذهبية في الموقع ، وتناثرت الصخور في الساحة المجاورة. داخل منطقة واحدة من المجمع ، تناثرت الأحذية والحطام على السجاد المزخرف.

وأصيب أكثر من 300 فلسطيني ، من بينهم 228 توجهوا إلى المستشفيات والعيادات لتلقي العلاج ، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت الشرطة إن 21 ضابطا أصيبوا ، من بينهم ثلاثة نقلوا إلى المستشفى. وقال مسعفون إسرائيليون إن سبعة مدنيين إسرائيليين أصيبوا أيضا.

في محاولة واضحة لتجنب المزيد من المواجهة ، غيرت السلطات الإسرائيلية المسار المخطط لمسيرة اليهود القوميين المتطرفين عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة للاحتفال بيوم القدس ، الذي يحتفل باستيلاء إسرائيل على القدس الشرقية.

كانت المواجهة التي وقعت يوم الاثنين هي الأحدث بعد أسابيع من الاشتباكات الليلية تقريبا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس ، المركز العاطفي للصراع بينهما ، خلال شهر رمضان المبارك.

في الآونة الأخيرة ، تأججت التوترات بسبب الإخلاء المخطط لعشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ، حيث خاض المستوطنون الإسرائيليون معركة قانونية طويلة للاستيلاء على الممتلكات.

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما رئيسيا يوم الإثنين في القضية ، مستشهدة بـ "الظروف".

على مدى الأيام القليلة الماضية ، أصيب مئات الفلسطينيين وعشرات من ضباط الشرطة في اشتباكات في البلدة القديمة وحولها ، بما في ذلك الحرم المقدس ، المعروف لليهود باسم جبل الهيكل وللمسلمين باسم الحرم النبيل.

وهددت التوترات في القدس بالتردد في جميع أنحاء المنطقة وتأتي في مرحلة حاسمة في الأزمة السياسية الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم الأسبوع الماضي. يعمل خصومه الآن على بناء حكومة بديلة.

وقبل هجوم يوم الاثنين الصاروخي على القدس أطلق نشطاء فلسطينيون عدة وابل من الصواريخ على جنوب إسرائيل. أطلق المتظاهرون المتحالفون مع حماس عشرات البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل ، مما أدى إلى اشتعال الحرائق في جميع أنحاء الجزء الجنوبي من البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد موعدًا لإجراء مشاورات مغلقة بشأن الوضع يوم الاثنين. أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق إزاء الاضطرابات في القدس ، وحثت إسرائيل على تهدئة الوضع وعدم تنفيذ عمليات الإخلاء المخطط لها. كما أدان الحلفاء العرب لإسرائيل ، إلى جانب تركيا ، أفعال إسرائيل.

رفض نتنياهو الانتقادات يوم الإثنين ، قائلاً إن إسرائيل مصممة على ضمان حقوق العبادة للجميع وأن هذا "يتطلب من وقت لآخر الوقوف والوقوف بقوة كما تفعل الشرطة الإسرائيلية وقواتنا الأمنية الآن".

في حرب الشرق الأوسط عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل القدس الشرقية ، استولت أيضًا على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وضمت فيما بعد القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم في المستقبل على المناطق الثلاث ، وعاصمتها القدس الشرقية.