صحة ابنك في أمان.. الموافقة على أول لقاح كورونا للمراهقين

سمحت الولايات المتحدة بحصول الأطفال على لقاح فايزر؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للأعمار السنية التي تتراوح بين 12 و15 عامًا، وسط حملة لإيصال اللقاح للمزيد من الأمريكيين، وهو ما وصفته إدارة الغذاء والدواء (FDA) أنها خطوة مهمة في مكافحة العدوى.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء، الدكتورة جانيت وودكوك، إن هذه الخطوة تهدف لاختصار الوقت للعودة إلى الحياة الطبيعية وإنهاء الوباء، خاصة أنه تم توزيع حوالي 260 مليون جرعة في الولايات المتحدة.



وأضافت “وودكوك” في البيان: “يمكن للآباء الآن أن يطمئنوا على أبنائهم خاصة بعد إصدار تصاريح استخدام لقاح كوفيد-19 في حالات الطوارئ”.



تجربة ناجحة



أصدرت الولايات المتحدة تصريح الاستخدام بالسماح لحصول المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما، بالحصول على اللقاح، وذلك بعد تجارب سريرية أجرتها شركتا "فايزر" و"بايونتيك"، وشملت الاختبارات 2260 طفلا؛ حيث تلقى المشاركون إما جرعتين من اللقاح، أو دواءً وهميًا.

وستراجع لجنة استشارية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، البيانات قريبًا، حيث يمكن أن تبدأ حملة اللقاحات للمراهقين إذا وافقت اللجنة كما هو متوقع، وانضمت أكبر الجامعات للدراسة مثل نيويورك وأوريجون إلى الدراسة التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي وتتطلب من الطلاب الحصول على اللقاح قبل بداية الدراسة في فصل الخريف.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة؛ لحصول كل فرد على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بحلول 4 يوليو، وذلك ضمن خطة نزع أقنعة الوجه في الولايات المتحدة قريبا.

وتأتي خطة لقاح الأطفال؛ رغم أن البيانات الصحية أظهرت أن خطر إصابة الأطفال بمرض خطير من الفيروس يعد ضئيلا، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، تم اختبار 3.85 مليون طفل أمريكي إيجابيًا لـ"كوفيد-19" منذ بداية الوباء، أي ما يزيد عن 10% من إجمالي الحالات.