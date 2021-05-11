عميد آداب القاهرة يكشف موقف امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى
كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موقف امتحانات ميديرم الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى سوف تدمج مع الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثانى بداية من شهر يوينو المقبل .
وكان قد صرح “ شاهين ” ، إنه تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، وسوف تبدأ يوم السبت 5 يونيو إلى يوم السبت 3 يوليو .
وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.