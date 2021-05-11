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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف موقف امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موقف امتحانات ميديرم الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى سوف تدمج مع الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثانى بداية من شهر يوينو المقبل . 

وكان قد صرح “ شاهين ” ، إنه تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، وسوف تبدأ يوم السبت 5 يونيو إلى يوم السبت 3 يوليو .

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وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

كلية الاداب جامعة القاهرة الدكتور شريف شاهين امتحانات ميديرم الفصل الدراسي الثاني اخبار التعليم

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