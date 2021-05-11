ارتفاع جنونى للذهب..تعرف على أسعاره محلياً وعالمياً

الجرام يتخطى الـ900 جنيه

تشهدأسعار الذهب في مصر والعالم ارتفاعات جنونية وذلك وبالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث سجل الذهب بالأمس الاثنين ارتفاعا بمتوسط 15 جنيها علي الأقل بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار في الاسبوع الماضي لدي محلات الصاغة.

وواصلت أسعار الذهب فى الارتفاع حيث سجلت ارتفاعاً جديداً صباح اليوم الثلاثاء ف بداية التعاملات، ووسجل أعلي سعر لجرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 793 جنيها مقابل 776 جنيها بفارق 16 جنيها عن الاسبوع الماضي.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيهات مقارنة بـ 887 جنيها في الاسبوع الماضي بزيادة بلغت 8 جنيهات.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في أعيرة الذهب نحو 679 جنيها مقارنة بـ 665 جنيها في الاسبوع الماضي بزيادة تبلغ 14 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها مقارنة بـ 517 جنيها في الاسبوع الماضي بفارق 11 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب حوالي 905.143 ألف جنيها.



السوق العالمى

وارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، عالمياً، حيث زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.

وبحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1836.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير عند 1845.06 دولار يوم الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولار للأوقية.