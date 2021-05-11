غارة إسرائيلية تدمر برجا سكنيا في غزة.. وتحذير عاجل للصليب الأحمر

مكون من 13 طابقا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بانهيار برج سكني من 13 طابقا في قطاع غزة بعد ضربة جوية إسرائيلية.

جاء ذلك بعدما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صواريخ في محيط البرج السكني، غربي مدينة غزة تمهيدا لقصفه بالطائرات الحربية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، دمرت الغارة الإسرائيلية البرج السكني بالكامل، وقد طُلب من السكان بإخلائه.

من جانبها، عززت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استجابتها الطبية في غزة، داعية إسرائيل للسماح بالتحرك الآمن لسيارات الإسعاف وموظفي الإغاثة.

وذكرت لجنة الصليب الأحمر أطراف الصراع في غزة بأن الهجمات العشوائية على المدنيين محظورة بموجب القانون الدولي.

وكانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تجددت عصر اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن جيش الاحتلال تكثيف الهجمات.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجوار مسجد الشهيد محمود طوالبة شرق شارع النفق وسط غزة مما أدي لتواجد إصابات تحت الأنقاض.