عاجل
شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها أحمد شيبة يكشف كواليس جملة أسيادنا راضيين عليك ومن هو صاحبها.. شاهد طارق لطفي: كنت متوقع التهديد بعد دوري في "القاهرة كابول" سكان شارع حسين القصاص فى المريوطية يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة نشرة المرأة والصحة.. فطريات العفن الأسود تهدد مرضى كورونا.. وهاني الناظر يحذر السيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكون من 13 طابقا

غارة إسرائيلية تدمر برجا سكنيا في غزة.. وتحذير عاجل للصليب الأحمر

غارة إسرائيلية في
غارة إسرائيلية في غزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بانهيار برج سكني من 13 طابقا في قطاع غزة بعد ضربة جوية إسرائيلية.

جاء ذلك بعدما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صواريخ في محيط البرج السكني، غربي مدينة غزة تمهيدا لقصفه بالطائرات الحربية.

فلسطين: استشهاد 26 شخصًا بينهم 10 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزة

قتلى وإصابات جراء غارات إسرائيلية على منازل في غزة

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، دمرت الغارة الإسرائيلية البرج السكني بالكامل، وقد طُلب من السكان بإخلائه.

من جانبها، عززت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استجابتها الطبية في غزة، داعية إسرائيل للسماح بالتحرك الآمن لسيارات الإسعاف وموظفي الإغاثة.

وذكرت لجنة الصليب الأحمر أطراف الصراع في غزة بأن الهجمات العشوائية على المدنيين محظورة بموجب القانون الدولي.

وكانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تجددت عصر اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن جيش الاحتلال تكثيف الهجمات.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجوار مسجد الشهيد محمود طوالبة شرق شارع النفق وسط غزة مما أدي لتواجد إصابات تحت الأنقاض.

إسرائيل الصليب الاحمر قطاع غزة فلسطين غزة

موضوعات متعلقة

58 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

دعاء أخر يوم رمضان.. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

تعرف على أصل كوميك القرد المنتشر على السوشيال ميديا .. فيديو وصور

أسعار إم جي ZS موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

فيفا يعلن مواعيد تصفيات بطولة كأس العرب

الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك..فيديو

قدمت التهنئة للرئيس السيسى.. دار الإفتاء: الخميس أول أيام عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

فلكيا: الأربعاء المتمم لـ شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

هل يصل سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيه؟.. اتحاد الفلاحين يجيب

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

رسميًا.. السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر

دار الافتاء تحدد موعد عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال 1442

دار الإفتاء : الخميس أول عيد الفطر 2021 وغرة شوال 1442

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ