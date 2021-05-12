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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف عن موعد إطلاق نسختها الكهربائية F-150.. فيديو

فورد تكشف عن موعد
فورد تكشف عن موعد انطلاق نسختها الكهربائية F-150| فيديو

نشرت شركة فورد الامريكية مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، كشفت من خلاله عن موعد اطلاق النسخة الكهربائية العملاقة LIGHTNING F-150 و التي تعد واحدة من أقوى إصدارات الشركة والتي تعتمد على التقنية الكهربائية الجديدة.

 

وحددت يوم 19 مايو  الجاري  ليكون هو الموعد الرسمي للكشف عن هذا الاصدار، و عند الرجوع إلى حقبة التسعينيات و تحديدًا بين العام 1993 و 1995 سنجد الاسم الجديد LIGHTNING F-150 مستمدا من إصدارات STV القديمة، و التي انطلقت من داخل اروقة الصانع الامريكي المخضرم.

 

استمد هذا الاصدار قوته من سواعد محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 5800 سي سي، ثم واصلت خطوط الإنتاج إصدار هذه النسخة و التي تم تطوريها بين عام 1999 و حتى 2004، و كانت قد دعمت بمحرك سوبر تشارجد من 8 اسطوانات و بسعة 5400 سي سي.

 

وتأتي الشاحنة الجديدة LIGHTNING F-150 بمنظومة عمل بالطاقة الكهربائية، و من المتوقع أن هذه النسخة ستحمل العديد من القدرات القوية التي تناسب شاحنة بيك أب بحجم LIGHTNING F-150، إلى جانب التجهيزات الداخلية و الخارجية و التي تأتي على طريقة فورد..

و من خلال هذا الفيديو التشويقي ظهرت عدة اصدارات قديمة، تربط بين عراقة الماضي و الطرازات الأكثر تطورًا، فيما ننتظر الكشف الرسمي عن LIGHTNING F-150 بعد 8 ايام فقط.

فورد الكهربائية YouTube النسخة الكهربائية LIGHTNING F-150

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