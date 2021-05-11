وزير خارجية إسرائيل: المقاومة قصفتنا بأكثر من 600 صاروخ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إن المقاومة الفلسطينية أطلقت على الكيان الصهيوني أكثر من 600 صاروخ حتى الآن، خلال التصعيد الذي بدأ بسبب اعتزام الكيان الصهيوني الاستيلاء على حي الشيخ جراح في القدس.



ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي إن إسرائيل تعرضت لقصف بأكثر من 600 صاروخ من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة العشرات.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي متفاجئون من المدى الذي ذهبت إليه حماس في التصعيد والقصف.

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء الكيان الصهيوني وقررت سلطات الاحتلال تعليق حركة الطيران، خاصة بعد القصف الكثيف من غزة على مطار بن جوريون.

واحترق خزان نفط في الجنوب جراء اصابته بصاروخ، كما احترقت منشآت نفطية أخرى في الجنوب جراء القصف الفلسطيني من غزة.