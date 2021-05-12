وفد رئاسي يزور أسرة الطفل جنوب السوداني المعتدي عليه في القاهرة

أجرى وفد من رئاسة الجمهورية، زيارة إلى أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال كوال بمقر سكنهم في القاهرة، ورافق الوفد المستشار أحمد مسعد البكري قنصل عام جمهورية مصر العربية في جوبا.

واطمأن الوفد بحسب بيان صادر عن السفارة المصرية في جوبا، علي الحالة الصحية والمعنوية للمواطن جنوب السوداني أكوك كوال وأسرته، لاسيما بعد الواقعة الفردية التي تعرض لها هو وأسرته.

وأكد الوفد الزائر علي متانة العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان علي الصعيدين الرسمي والشعبي، مشددًا علي أن مواطني جنوب السودان في مصر ليسوا أجانب ولكنهم في وطنهم الثاني بين إخوة و أخوات لهم، وعبر الوفد عن أن مرتكبي الواقعة الفردية ينظرون أمام القضاء الذي سيفصل في الواقعة، منوهين إلى أن مؤسسات الدولة المصرية التنفيذية والأمنية تولي الواقعة وتولي مواطني جنوب السودان في مصر كل الاهتمام في إطار من الود والاحترام المستحق، كما هنأ الوفد الأسرة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من جانبها عبرت أسرة المواطن الجنوب سوداني عن تثمينها عاليا لزيارة الوفد الرسمي المصري لهم في مقر سكنهم، وعن تقديرهم الكبير للتعامل السريع والفعال للدولة المصرية مع هذه الواقعة الفردية التي لا تمثل الشعب المصري المضياف، ولا تعبر عن سمو العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية علي الصعيدين الرسمي والشعبي، كما نقلت الأسرة عبر الوفد إلي مصر قيادة وحكومة و شعبًا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر اللقاء سانتينو أكوت دينج رئيس الجالية الجنوب سودانية في مصر، ولوال كويك رئيس الجمعية الخيرية السودانية الجنوبية لتنمية المرأة والطفل.