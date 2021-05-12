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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دور وطني مشرف

الاختيار2 .. تذكرتي تقود الأمن لإحباط عملية إرهابية كانت تستهدف افتتاح أمم أفريقيا 2019

ستاد القاهرة الدولي
ستاد القاهرة الدولي

عرضت قناة "إكسترا نيوز" جزءًا من مسلسل "الاختيار2" من حلقة اليوم، حيث أظهرت الحلقة الـ 29 أهمية التجربة في مساعدة أجهزة الأمن في إحباط أكبر عملية إرهابية كانت تستهدف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في استاد القاهرة.

 وكانت قد استعانت الأجهزة الأمنية ببطاقة المشجع لتحديد كود العنصر الإرهابي الموجود داخل الاستاد  معرفة بوابة دخوله والقبض عليه. 

 

وحظيت شركة "تذكرتي" بإشادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بدورها الكبير في الخروج العديد من البطولات التي استضافتها مصر بالشكل التنظيم الجيد بالشكل اللائق من حيث التنظيم ودخول الجمهور إلى المدرجات.

وأكد أحمد عبادة، مدير عمليات شركة تذكرتي، أن كأس الأمم الإفريقية كان تحدياً كبيرًا بالنسبة لهم في 2019، لذلك لجأوا إلى عمل نظام جديد لتوفير مناخ أمن ومنع السوق السوداء، وهذا النظام كان له إيجابيات كثيرة، وكان من أهم الشروط التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الخاص لتسجيل البيانات الكاملة، من بين تلك البيانات الرقم القومي ورقم الموبايل وبعدها يحصل على التذكرة.

وأوضح "عبادة" خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن تذكرة المشجع مربوطة بكافة بياناته ورقم البوابة التي يدخل منها، وذلك من خلال بطاقة المشجع "fan ID"، مضيفا أنه كان هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية.

وأشار مدير عمليات شركة تذكرتي، إلى أنه خلال 45 يوماً فقط عمل نظام بطاقات المشجعين، وهذه التجربة كانت من قبل في كأس العالم في روسيا، ومصر كانت الدولة رقم 2 في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد موسكو، خاصة أن السيستم يعتمد على قاعدة بيانات كاملة عبر الإنترنت، وربط التذكرة ببطاقة المشجع "fan ID". 

 

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