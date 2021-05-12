وزير الرياضة يتفقد المنشآت الشبابية في بورسعيد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة تفقدية المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة وبحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

شملت الجولة التفقدية ستاد النادي المصري البورسعيدي ، مركز شباب الاستاد الرياضي ، نادي العاملين بالمحافظة ، نادي شركة الحاويات .

واطلع وزير الشباب والرياضة على كافة الأنشطة التي تقدمها تلك المنشآت في نطاق المحافظة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تلك المنشآت مشيراً إلى أن بورسعيد كانت ومازالت تقدم أفضل الأبطال للرياضة المصرية .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن بورسعيد تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات.

من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن اللقاء مع وزير الشباب والرياضة تناول العديد من الموضوعات الخاصة بالمنشآت الرياضة في بورسعيد والتي يعد أهمها هو استاد بورسعيد الجديد

وأكد صبحي أن اللقاء اليوم شهد وضع بعض الأسس والنقاط التي تخص البدء انشاء استاد بورسعيد الجديد .

وفي نهاية الجولة التفقدية أكد وزير الشباب والرياضة للاعلام أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظ بورسعيد لم ولن يدخرا جهدا ً في تقديم كافة أنواع الدعم في مجال الشباب والرياضة .

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