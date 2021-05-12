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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صواميل ومغناطيس..استخراج قطع معدنية من معدة طفلة بمستشفيات جامعة الزقازيق

صدى البلد

نجح الفريق الطبي في قسم جراحة الأطفال بمستشفى جامعة الزقازيق من إنقاذ حياة طفلة عام ونصف حضرت بها والدتها للقسم تشكو من معاناتها من القئ وآلام في البطن منذ ما يقرب من أسبوع.

وعلي الفور قام الأطباء بعمل عدة اشعات تبين وجود جسم غريب داخل البطن فقرروا خضوعها لعملية جراحية عاجلة  وجاء الفريق الطبي من فريق عمل الحوادث من جراحة الأطفال برئاسة الدكتور أحمد عزت رئيس القسم وفريق من قسم التخدير ، ليتفاجأوا بوجود ما يقرب من 30 قطعة معدنية داخل أحشائها عبارة عن صواميل ومغناطيس وهي ما تسببت في حالة القئ والإعياء الشديد التي عانت منه الطفلة على مدار أيام  وتم استخراج القطع بنجاح ، فيما أوضحت الأم أن الطفلة تلهو في الشارع بالقرب من إحدى الورش وربما ابتلعت هذه القطع أثناء ذلك.

 

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ومن جانبه فقد أعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن شكره وتقديره لكافة أعضاء الفريق الطبى ، الذين قاموا بواجبهم بكفاءة وإخلاص، مضيفًا أن أطباء جامعة الزقازيق والهيئة التمريضية يثبتون دائمًا كفاءتهم العالية ويؤكدون تفوق التعليم الطبى فى مختلف التخصصات والمجالات العلمية .

و قد خرجت الطفلة بسلام واستقرت حالتها تماماً وتوجهت أسرتها بالشكر للأطباء على سرعة تشخيصهم وإنقاذهم للطفلة ، فيما نصح الأطباء بالإنتباه واليقظة للأطفال في هذا السن الحرج وعدم الإنشغال عنهم لكي لا تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

 

 

 

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