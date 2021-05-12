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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي يشارك متابعيه كواليس الحلقة الـ 29 من الإختيار 2

صدى البلد

نشر المخرج بيتر ميمي،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  انستجرام صورة جديدة له.

و ظهر بيتر ميمي فى الصورة من كواليس تصوير الحلقة الـ29 من مسلسل الإختيار 2 فى إستاد القاهرة.

يذكر أن قال بيتر ميمي مخرج مسلسل الإختيار 2، إن مجموعة الضباط الذين تصدوا للإرهابيين في الواحات قد حمت الدولة من مصائب عدة كانت ستحدث مستقبلا.

وتابع ميمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" الفنان ماجد الكدواني والذي جسَّد شخصية اللواء مراد، لم يكن رئيسا لقطاع الأمن الوطني، ولكنه كان لواء رئيس مجموعة في الأمن الوطني، وسيكون له مشاهد في الحلقات الأخيرة.

وأشار مخرج الإختيار2  الى أن  أصعب حلقاته إخراجيا هي الحلقة الأولى التي احتوت على الكثير من المظاهرات، والحلقة الخاصة بفض ميداني رابعة والنهضة، والحلقة رقم 26 والتي ظهر فيها استاد القاهرة هي من الحلقات الصعبة، والحلقة رقم 28 لاستشهاد عمر القاضي، مردفا:" لا تقل قوة عن حلقة الواحات".

وأكمل:" المسلسل ستتوارثه الأجيال فيما بعد لما فيه من مشاهد مؤثرة عرضت أمام الكاميرا، معقبا:" لا يوجد فيه أدوار صغيرة لانها تمثل شخصيات مهمة ومحورية".

وأردف:" نور خالد النبوي جه عمل الكاستينج والناس اكتشفت في التصوير أنه ابن خالد النبوي، وهو مجتهد جدا وبيذاكر والحمد لله الناس حبته جدا في الدور، والجميع تأثر بالأغنية المهداة لشهداء الواحات".

بيتر ميمي المخرج بيتر ميمي أحداث الحلقة السابعة لمسلسل الاختيار 2

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