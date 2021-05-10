لم أقابل الشخصية الحقيقية.. ماجد الكدواني يكشف أسرار لأول مرة عن شخصيته في الاختيار 2

ماجد الكدواني مسلسل الاختيار2

قال الفنان ماجد الكدواني، إن سبب تألقه في مسلسل الاختيار 2 ، هو المجهود المبذول من قبل المخرج بيتر ميمي ، والمؤلف هاني سرحان ، والفنان أحمد مكي ، وكريم عبد العزيز ، قائلاً :" بذل معايا طاقة رهيبة " ، بالإضافة إلى باقي الفنانين، وطاقم التصوير ، وكافة القائمين على المسلسل .

وأضاف " الكدواني " في مداخلة هاتفية على فضائية " الأولى " ، قائلاً : " إدوني معلومات كتيرة ، وطريقة معينة في الإلقاء ، ومن الناحية النفسية كمان ساعدوني " .

وتابع الفنان :" وانا حاولت بقدر الإمكان أكون مُلم بكل المعلومات اللي غذوني بها ديه ، عشان أظهرها في شكل مشهد يليق بالمسلسل ، والحمدلله نجحت ، وده بفضل ربنا " .

وأردف : فيه كيميا بيني وبين كريم عبد العزيز وأحمد مكي ، ورصيد من حب الناس ، والحمدلله الذكريات الجميلة اللي بينا والشغل اللي عملناه مع بعض، دايما ناجح سبحان الله ، وعلق في أذهان الجمهور" .

وكشف أسرار عن المشهد الذي قام بتمثيله في مسلسل الأختيار 2 ، قائلاً : "انا لم أقابل الشخصية الحقيقة للواء مراد ، بس أعتقد هو رئيس جهاز الأمن الوطني حالياً " .

واستطرد : " اللي اتقالي إني بجسد شخصية لواء جديد ، وبفكر جديد في جهاز الأمن الوطني ، لكن معنديش علم بالشخصية الحقيقية ايه هي ، ولا اسمه ولا شكله " .

واختتم " الكدواني" حديثه ، قائلاً : " نحن نقدم رسالة للناس وسنقف يوما ما ، وسنسأل أمام الله عن ما قدمناه للجمهور " .