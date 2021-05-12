حبس أمّ في اتهامها بقتل ابنتها الرضيعة بالمحلة|والسيدة: خلِصت منها من غير وعي

قرر رئيس نيابة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل حبس "رضا محمد الصباحى" والدة الطفلة الرضيعة المقتولة "حبيبة" لاتهامها بقتل ابنتها خنقا أثناء تواجدهما بمنزل الأسرة بعزبة الشيم بقرية منشية طنمبارة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كما اعترفت الأم المتهمة بقتل ابنتها وقامت بتمثيل الجريمة مع فريق من أعضاء النيابة العامة امام مرأي ومسمع أبناء القرية.



وافاد مسئول أمني بالغريية أن المتهمة كشفت أمام جهات التحقيق أنها ارتكبت جريمة قتل الطفلة بعد أن انتاباتها حالة وجدانية بسبب ضيق الحالة المعيشية، وعدم قدرتها على الإنفاق على الطفلة وتحمل تكاليف ومصاريف قوتها اليومي تزامنا مع عدم قدرة زوجها على تحمل المسئولية وخاصة انه عامل يومية مما أصابها بأزمة نفسية وارتكبت جريمة قتل الطفلة.

وتابع المسئول الأمني أن رجال المباحث قاموا بمناقشة المتهمة وتضييق الخناق عليها وبمواجهتها بارتكاب الجريمة اعترفت وسط حالة من الذهول والبكاء، وتم العثور على القرط الذهبي الخاص بالرضيعة بحوزة الأم داخل ملابسها ، وهو ما نفي إدعاء المتهمة في بلاغها بخنق الرضيعة على يد أشخاص ملثمين وسرقة قرطها الذهبي و20 جنيها.



اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمقتل الطفلة" حبيبة سامى أحمد شيم" ٩ أشهر على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة مبلغ ٢٠ جنيها وقرطها الذهبي وشروعهم فى قتل الأم خنقا.



وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى " رضا محمد الصباحى " أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقرطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الافطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين .

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.