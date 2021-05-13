بعد كارثة الحريق.. السعودية تتكفل بإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب في بغداد

أعلنت السفارة السعودية في العراق، الأربعاء، عن تكفل الرياض بإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، بعد أن شهد الشهر الماضي حريقاً مأساوياً خلف عشرات الضحايا والمصابين.

وقالت السفارة في بيان لها عبر تويتر، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة المستشفى.

وأضافت السفارة أن المملكة تعلن عن "استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات السعودية على نفقة خادم الحرمين الشريفين".

وتزامنت المبادرة السعودية مع زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لبغداد، ولقائه كبار المسؤولين العراقيين.

وفي مارس الماضي، وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي للرياض في أول زيارة رسمية له للمملكة.

واندلع حريق الشهر الماضي في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ”ابن الخطيب“ ببغداد، ما تسبب بمصرع 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.