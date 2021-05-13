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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية: تعافي وخروج 59 حالة من مصابي فيروس كورونا

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، عن تعافي وخروج ٥٣ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية ، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كما أشاد بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل الوزارة ، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

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