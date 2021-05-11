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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: نناشد المواطنين الالتزام وتحمل المسئولية تجاه أنفسهم والآخرين

محافظ الغربية يقود حملة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ الغربية يقود
محافظ الغربية يقود حملة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قام المحافظ بغلق كافة المقاهي والمحال المفتوحة بعد وقت الغلق المحدد والموجودة على طول طريق المحلة –طنطا.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرى (عياش، شبراملكان ومحلة أبو علي) بمركز المحلة، حيث تم غلق عدد (٢) مقهى لتقديمهم الشيشة ولعدم الالتزام بمواعيد الغلق، غلق (١) محل حلاقة و(٣) ورش وذلك لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، إلى جانب غلق عدد (٢) مقهى بالمستعمرة بالمحلة الكبرى، كما تم تفقد ميدان ( الشون - المشحمة) وشوارع ( البحر، محب، شكري القوتلي)، موجهاً بغلق ملعبين لكرة القدم ومقهى واحد بمنطقة الرجبي بأول المحلة.

توجه بعدها المحافظ لمركز ومدينة سمنود ،حيث تابع التزام المحال بشوارع مدينة سمنود الرئيسية والفرعية بمواعيد الغلق ، وتم التوجيه بغلق أحد النوادي وإخلائه.

محافظ الغربية حملات ليلية إغلاق كافيهات حملات كورونا

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