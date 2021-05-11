محافظ الغربية يقود حملة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

رحمي: نناشد المواطنين الالتزام وتحمل المسئولية تجاه أنفسهم والآخرين

قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قام المحافظ بغلق كافة المقاهي والمحال المفتوحة بعد وقت الغلق المحدد والموجودة على طول طريق المحلة –طنطا.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرى (عياش، شبراملكان ومحلة أبو علي) بمركز المحلة، حيث تم غلق عدد (٢) مقهى لتقديمهم الشيشة ولعدم الالتزام بمواعيد الغلق، غلق (١) محل حلاقة و(٣) ورش وذلك لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، إلى جانب غلق عدد (٢) مقهى بالمستعمرة بالمحلة الكبرى، كما تم تفقد ميدان ( الشون - المشحمة) وشوارع ( البحر، محب، شكري القوتلي)، موجهاً بغلق ملعبين لكرة القدم ومقهى واحد بمنطقة الرجبي بأول المحلة.

توجه بعدها المحافظ لمركز ومدينة سمنود ،حيث تابع التزام المحال بشوارع مدينة سمنود الرئيسية والفرعية بمواعيد الغلق ، وتم التوجيه بغلق أحد النوادي وإخلائه.