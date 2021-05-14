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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل تنفيذ سياسته.. اعرف ازاي تحذف حسابك على واتساب نهائيا

حذف حساب واتساب
حذف حساب واتساب

قال تطبيق واتساب WhatsApp، إنه لن يوقف حسابات مستخدميه في 15 مايو 2021، في حالة رفضهم الموافقة على شروط الخدمة الجديدة التابعة له، ولكن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك سيحد بشكل تدريجي من وظائفه، لأولئك المستخدمين الذين لا يمتثلون للموافقة على تغييرات سياسة الخصوصية المقبلة.

ووفقا لما ذكره موقع "indiatoday"، فإن لم يوافق مستخدمو واتساب على الشروط الجديدة، التي تتعلق ب مشاركة بيانات المستخدمين مع خدمات فيسبوك، سوف يمنعهم تطبيق المراسلة الشهير من الاستمرا في استخدام وظائفه الأساسية، من بينها فقدان الوصول إلى قوائم الدردشة الخاصة بهم، كما سيتم منعهم من الوصول إلى مكالمات الصوت والفيديو مع مرور الوقت.

 

واتساب تختبر حماية النسخ الاحتياطية للدردشة بكلمة مرور

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وفي حالة عدم امتثال المستخدمين لسياسة الخصوصية الجديدة، سيظل لديهم حسابا مسجلا بالفعل على "واتساب"، ولكن فقدان جميع الوظائف المهمة يجعل التطبيق بلا قيمة، فإذا كنت لا تزال لا تريد النقر فوق زر"قبول" للموافقة على شروط الخدمة الجديدة، وتعتزم تطبيق تراسل آخر، فقد تفكر في حذف حسابك نهائيًا على واتساب خلال الساعات القادمة.

نصيحة مهمة قبل حذف حسابك على واتساب

في حال قررت حذف حساب واتساب نهائيا، يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية من بيانات حسابك والوسائط والدردشة الخاصة بك قبل حذف الحساب نهائيًا لأنه بمجرد حذفه لن تتمكن من استعادة محفوظات دردشة المفقودة مرة أخرى.

حذف حساب واتساب نهائيا

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي، ثم اضغط على الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة بعد النقر على النقاط الأفقية الثلاثة.

الخطوة الثانية: اذهب إلى تبويب “الحساب Account“، ثم انقر فوق أخر خيار “حذف حسابي Delete my account“.

الخطوة الرابعة: سيُطلب منك إدخال رقم هاتفك بالتنسيق الدولي الكامل (الرقم + رمز الدولة)، ثم انقر فوق زر حذف حسابي Delete my account.

الخطوة الثالثة: حدد سببًا لحذف حسابك نهائيًا من القائمة المنسدلة.


الخطوة الرابعة: اضغط على حذف حسابي.

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