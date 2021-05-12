عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 ميزات يفقدها حسابك على واتساب بعد 15 مايو.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

يعد آخر موعد لقبول سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp، هو يوم 15 مايو المقبل، والتي في حال عدم الموافقة عليها، قد يفقد المستخدمون الرافضون لتلك الشروط بعضا من الميزات المهمة والأساسية لخدمة التراسل.

وأوضح تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك Facebook، أنه لن يقوم بحذف حسابات المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسته المقبلة، ولكن حسبما ذكر موقع "india today"، فأن ما تخطط له مالكة خدمة التراسل للقيام به بدلاً من ذلك هو أسوأ بكثير من فقدان الوصول إلى حسابك على واتساب.

 

تخلص من واتساب إلى الأبد.. وهذه بدائله

ميزة جديدة قاتلة يقدمها واتساب لمستخدميه .. تعرف عليها

 

وكانت خطة تطبيق المراسلة الأشهر التي اقترح تنفيذها لأول مرة، هي طرح سياسة خصوصيته الإجبارية في 8 فبراير المنصرم، ولكن بعد رد الفعل العنيف التي واجهها "واتساب" بعد إعلانه أوائل العام الجاري، قام تطبيق التراسل التابع لـ "فيسبوك" بتأجيل الموعد.

ومن أجل تهدئه مستخدميه الغاضبين من سياسته المثيرة للجدل، قام "واتساب" بعدة خطوات لتوضيح سوء التفاهم لأكثر من ملياري مستخدم نشط لمنصته حول العالم، أولها كان خلال تحديث صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به، زعم من خلالها أنه لن يحذف حساب المستخدمين الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة.

بعد 15 مايو حساب واتساب يفقد بعض الوظائف الأساسية 

ومع ذلك، ذكرت الشركة مؤخرا أنها ستحد من بعض الوظائف الأساسية للتطبيق، وعلي ما يبدو أن ما تخطط له أسوا بكثير من حذف الحساب، حيث سيتوقف تطبيق "واتساب" عن إرسال الرسائل والمكالمات الواردة إليك، ولن تزيل الشركة جميع الميزات دفعة واحدة في حالة عدم قبولك سياسة الخصوصية المرتقبة، بل سوف يتم حرمان المستخدمين تدريجيًا من بعض الميزات المهمة إذا لم يتم قبول الشروط والأحكام في 15 مايو بعد التذكيرات المستمرة.

إليك بعض ميزات "واتساب" الأساسية التي قد تفقدها إذا لم تقبل سياسة الخصوصية الجديدة:

ومع أول يوم لتنفيذ سياسته الجديدة، لن يوقف "واتساب" جميع الوظائف مرة واحدة، ولكن سوف ترسل الشركة المالكة للتطبيق تذكيرات متكررة للمستخدمين، وإذا استمروا في الرفض سيتم منع المستخدمين من استخدام بعض الميزات، ستكون أولها وأهمها كالتالي.

1. لن يتمكن المستخدم من الوصول قائمة دردشة الخاصة بحسابه على واتساب.

2. كما سيظل بإمكان مستخدمو "واتساب"، بالرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة، ولكن لن يمكنهم إجراء اتصالا مرئيا أو صوتيا.

3. في حالة قيام المستخدم بتمكين ميزة الرد عبر الإشعارات، سوف يسمح له واتساب بالنقر عليها لقراءة رسالة أو الرد عليها أو معاودة الاتصال بهاتف فائت أو مكالمة فيديو.

4. سوف تستمر هذه الميزات لبضعة أسابيع بعد 15 مايو المقبل، ولكن إذا كان المستخدم لا يزال ممتنعا عن قبول سياسة الخصوصية الجديدة، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة، وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات الواردة إلى هاتفك.

5. إذا قرر المستخدم حذف حسابه على واتساب، سوف يتم حذف سجل الرسائل الخاصة بحسابه، وستتم إزالة جميع مجموعات المشارك بها عبر الخدمة، إلى جانب حذف جميع النسخ الاحتياطية أيضًا.

واتساب ميزات واتسآب سياسة الخصوصية حذف واتساب حساب واتساب

موضوعات متعلقة

واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لربط الكتابة بالملصقات والصور

لأجل أندرويد.. واتساب يجرب ميزة بالغة الأهمية لحماية دردشاتك

طريقة حذف الرسائل تلقائيًا من واتساب.. صور

ميزة جديدة من واتساب تظهر لمستخدمي أندرويد

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من محافظ القاهرة لهؤلاء في العيد

فيديو جراف.. شائعات تطارد محمد رمضان حول انفصاله عن زوجته

2190 سيارة إسعاف .. الصحة تعلن خطة التأمين الطبي خلال عيد الفطر

ابقوا في منازلكم.. إسرائيل تحذر المستوطنين بعد استهدف منزل القيادي صلاح دهمان

نشرة مرور الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

محافظ القاهرة: رقابة مشددة على مواقف السرفيس بالعيد لمنع السائقين من استغلال المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. وهذا ما يحدث لحسابك في واتسآب بدءًا من 15 مايو

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

طقس العيد.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وانكسار للموجة الحارة

إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ في إسرائيل.. وسقوط 35 شهيدا و220 جريحا في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

رعب.. شاهد انفجار سفرة وتطاير زجاجها أثناء نوم صاحبتها دون سبب واضح |صور

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

بعد إصابة إيلون ماسك .. أعراض متلازمة أسبرجر

فيديو

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ