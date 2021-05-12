5 ميزات يفقدها حسابك على واتساب بعد 15 مايو.. تعرف عليها

يعد آخر موعد لقبول سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp، هو يوم 15 مايو المقبل، والتي في حال عدم الموافقة عليها، قد يفقد المستخدمون الرافضون لتلك الشروط بعضا من الميزات المهمة والأساسية لخدمة التراسل.

وأوضح تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك Facebook، أنه لن يقوم بحذف حسابات المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسته المقبلة، ولكن حسبما ذكر موقع "india today"، فأن ما تخطط له مالكة خدمة التراسل للقيام به بدلاً من ذلك هو أسوأ بكثير من فقدان الوصول إلى حسابك على واتساب.

وكانت خطة تطبيق المراسلة الأشهر التي اقترح تنفيذها لأول مرة، هي طرح سياسة خصوصيته الإجبارية في 8 فبراير المنصرم، ولكن بعد رد الفعل العنيف التي واجهها "واتساب" بعد إعلانه أوائل العام الجاري، قام تطبيق التراسل التابع لـ "فيسبوك" بتأجيل الموعد.

ومن أجل تهدئه مستخدميه الغاضبين من سياسته المثيرة للجدل، قام "واتساب" بعدة خطوات لتوضيح سوء التفاهم لأكثر من ملياري مستخدم نشط لمنصته حول العالم، أولها كان خلال تحديث صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به، زعم من خلالها أنه لن يحذف حساب المستخدمين الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة.

بعد 15 مايو حساب واتساب يفقد بعض الوظائف الأساسية

ومع ذلك، ذكرت الشركة مؤخرا أنها ستحد من بعض الوظائف الأساسية للتطبيق، وعلي ما يبدو أن ما تخطط له أسوا بكثير من حذف الحساب، حيث سيتوقف تطبيق "واتساب" عن إرسال الرسائل والمكالمات الواردة إليك، ولن تزيل الشركة جميع الميزات دفعة واحدة في حالة عدم قبولك سياسة الخصوصية المرتقبة، بل سوف يتم حرمان المستخدمين تدريجيًا من بعض الميزات المهمة إذا لم يتم قبول الشروط والأحكام في 15 مايو بعد التذكيرات المستمرة.

إليك بعض ميزات "واتساب" الأساسية التي قد تفقدها إذا لم تقبل سياسة الخصوصية الجديدة:

ومع أول يوم لتنفيذ سياسته الجديدة، لن يوقف "واتساب" جميع الوظائف مرة واحدة، ولكن سوف ترسل الشركة المالكة للتطبيق تذكيرات متكررة للمستخدمين، وإذا استمروا في الرفض سيتم منع المستخدمين من استخدام بعض الميزات، ستكون أولها وأهمها كالتالي.

1. لن يتمكن المستخدم من الوصول قائمة دردشة الخاصة بحسابه على واتساب.

2. كما سيظل بإمكان مستخدمو "واتساب"، بالرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة، ولكن لن يمكنهم إجراء اتصالا مرئيا أو صوتيا.

3. في حالة قيام المستخدم بتمكين ميزة الرد عبر الإشعارات، سوف يسمح له واتساب بالنقر عليها لقراءة رسالة أو الرد عليها أو معاودة الاتصال بهاتف فائت أو مكالمة فيديو.

4. سوف تستمر هذه الميزات لبضعة أسابيع بعد 15 مايو المقبل، ولكن إذا كان المستخدم لا يزال ممتنعا عن قبول سياسة الخصوصية الجديدة، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة، وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات الواردة إلى هاتفك.

5. إذا قرر المستخدم حذف حسابه على واتساب، سوف يتم حذف سجل الرسائل الخاصة بحسابه، وستتم إزالة جميع مجموعات المشارك بها عبر الخدمة، إلى جانب حذف جميع النسخ الاحتياطية أيضًا.