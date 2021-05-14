بعد الرنجة والفسيخ .. علاجات سريعة للتخلص من الحموضة في المنزل

تعتبر الحموضة مشكلة شائعة جدًا ويمكن أن تحدث في أي وقت من النهار (أو الليل). ولكن تزيد عند تناول الرنجة والفسيخ في العيد.

نظرًا لأن الشخص يمكن أن يعاني من الحموضة في أي وقت وفي أي مكان ، فلا يمكن أن يكون لديه خيار مراجعة الطبيب. وبالتالي ، تحتاج إلى العثور على مساعدة في المنزل يمكن أن توفر لك الراحة السريعة. فيما يلي العلاجات المنزلية السهلة والفعالة والتي ستخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي وفقا ل timesofindia.indiatimes

1. عصير الصبار



الصبار ، المعروف بخصائصه الطبية ، يستخدم عادة للتخفيف من التهابات الجلد والحروق. يمكن أن يساعد اللب من النبات أيضًا في الحفاظ على أمعائك نظيفة وخالية من السموم. يحتوي الصبار على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومحملة بالفيتامينات والأحماض الأمينية القوية التي تقلل من مستويات الحموضة وتهدئ الجسم. ومن ثم ، يتم استخدامه كأحد الخيارات لتوفير الراحة السريعة.



طريقة



الاقتناء : - استخرج اللب من أوراق الصبار واخلطه بالماء. احصل عليه 2-3 مرات في اليوم للراحة.



2. علاج التوابل قوية



في حين أن التوابل قد تؤدي إلى حرقة المعدة ، إلا أن بعض توابل المطبخ قد تساعدك على التخلص من الحموضة أيضًا ، تم الاعتماد على عوامل النكهة الأساسية مثل بذور الكمون والهيل والقرفة ومسحوق الزنجبيل لخصائصها القوية المضادة للالتهابات. بذور الكمون ، على وجه الخصوص ، لها خصائص قوية يمكن أن تساعدك على التخلص من مشاكل الانتفاخ. طريقة التناول

في قدر ، اغلي بعض الماء (كوب واحد). أضف التوابل مثل بذور الكمون والهيل ومسحوق الزنجبيل والقرنفل. دع الخليط يغلي ببطء وبمجرد الانتهاء ، قم بتبريده.



يمكنك أيضًا تناول العصير المستخرج من الأناناس الطازج وقت الحاجة. يحتوي الأناناس على فيتامينات ومعادن وبروميلين وهو إنزيم يساعد على التحكم في مستويات حمض الهيدروكلوريك في معدتك ويمنع ارتداد الحمض.

تنبيهات لأخذها:

- انشر وجباتك ، وتجنب الاستلقاء على الفور. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة الحموضة. بدلًا من ذلك ، اجلس لمدة 30-40 دقيقة على الأقل بعد كل وجبة أو قم بالمشي السريع لمدة 10-15 دقيقة.

- تجنب شرب المشروبات الغازية والغازية لأنها تزعج مستويات الأس الهيدروجيني في معدتك.

- يجب أيضًا تجنب عصائر الحمضيات (مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت) خاصةً عندما تكون مصابًا بالحموضة. نظرًا لأنها عالية الحموضة ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ارتجاع المعدة.



طرق أخرى فعالة

بصرف النظر عن هذين العلاجين المنزليين ، إليك بعض الطرق الفعالة الأخرى لعلاج ارتداد الحمض في المنزل. يمكنك بسهولة العثور على هذه المنتجات في منزلك.



أوراق الريحان

الريحان له خاصية مهدئة وطاردة للريح ، والتي يمكن أن تساعد في منع ارتداد الحمض. اغلي القليل من أوراق الريحان في كوب من الماء لمدة 5 دقائق. اتركه يبرد ثم صفي الأوراق واشرب الخليط.

بذور



الشمر يمكن أن تساعد بذور الشمر العطرية أيضًا في التخفيف من ارتداد الحمض. يمكنك تناول بذور الشمر بطريقتين إما مضغ بعض البذور أو غليها بالماء وشرب الخليط.



صودا الخبز صودا

الخبز لها العديد من الخصائص وإحدى هذه الخصائص توفر الراحة من ارتداد الحمض. أضف 1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء واخلط السائل جيدًا. اشرب الخليط وتخلص من مشاكل المعدة لفترة من الوقت.