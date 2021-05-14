عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الرنجة والفسيخ .. علاجات سريعة للتخلص من الحموضة في المنزل

صدى البلد

تعتبر الحموضة مشكلة شائعة جدًا ويمكن أن تحدث في أي وقت من النهار (أو الليل). ولكن تزيد عند تناول الرنجة والفسيخ في العيد.
نظرًا لأن الشخص يمكن أن يعاني من الحموضة في أي وقت وفي أي مكان ، فلا يمكن أن يكون لديه خيار مراجعة الطبيب. وبالتالي ، تحتاج إلى العثور على مساعدة في المنزل يمكن أن توفر لك الراحة السريعة. فيما يلي العلاجات المنزلية السهلة والفعالة والتي ستخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي وفقا ل timesofindia.indiatimes

1. عصير الصبار


الصبار ، المعروف بخصائصه الطبية ، يستخدم عادة للتخفيف من التهابات الجلد والحروق. يمكن أن يساعد اللب من النبات أيضًا في الحفاظ على أمعائك نظيفة وخالية من السموم. يحتوي الصبار على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومحملة بالفيتامينات والأحماض الأمينية القوية التي تقلل من مستويات الحموضة وتهدئ الجسم. ومن ثم ، يتم استخدامه كأحد الخيارات لتوفير الراحة السريعة.


طريقة

txt

منها النعناع والشيكولاتة .. 7 أطعمة تسبب الحموضة المعوية

txt

نشرة المرأة و الصحة .. أطعمة تسبب الحموضة .. نصائح للوقاية من الإصابة بكورونا


الاقتناء : - استخرج اللب من أوراق الصبار واخلطه بالماء. احصل عليه 2-3 مرات في اليوم للراحة.


2. علاج التوابل قوية


في حين أن التوابل قد تؤدي إلى حرقة المعدة ، إلا أن بعض توابل المطبخ قد تساعدك على التخلص من الحموضة أيضًا ، تم الاعتماد على عوامل النكهة الأساسية مثل بذور الكمون  والهيل والقرفة ومسحوق الزنجبيل لخصائصها القوية المضادة للالتهابات. بذور الكمون ، على وجه الخصوص ، لها خصائص قوية يمكن أن تساعدك على التخلص من مشاكل الانتفاخ. طريقة التناول

في قدر ، اغلي بعض الماء (كوب واحد). أضف التوابل مثل بذور الكمون والهيل ومسحوق الزنجبيل والقرنفل. دع الخليط يغلي ببطء وبمجرد الانتهاء ، قم بتبريده.

 


يمكنك أيضًا تناول العصير المستخرج من الأناناس الطازج وقت الحاجة. يحتوي الأناناس على فيتامينات ومعادن وبروميلين وهو إنزيم يساعد على التحكم في مستويات حمض الهيدروكلوريك في معدتك ويمنع ارتداد الحمض.
تنبيهات لأخذها:
- انشر وجباتك ، وتجنب الاستلقاء على الفور. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة الحموضة. بدلًا من ذلك ، اجلس لمدة 30-40 دقيقة على الأقل بعد كل وجبة أو قم بالمشي السريع لمدة 10-15 دقيقة.
- تجنب شرب المشروبات الغازية والغازية لأنها تزعج مستويات الأس الهيدروجيني في معدتك.
- يجب أيضًا تجنب عصائر الحمضيات (مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت) خاصةً عندما تكون مصابًا بالحموضة. نظرًا لأنها عالية الحموضة ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ارتجاع المعدة.


طرق أخرى فعالة 
بصرف النظر عن هذين العلاجين المنزليين ، إليك بعض الطرق الفعالة الأخرى لعلاج ارتداد الحمض في المنزل. يمكنك بسهولة العثور على هذه المنتجات في منزلك.


أوراق الريحان
الريحان له خاصية مهدئة وطاردة للريح ، والتي يمكن أن تساعد في منع ارتداد الحمض. اغلي القليل من أوراق الريحان في كوب من الماء لمدة 5 دقائق. اتركه يبرد ثم صفي الأوراق واشرب الخليط.
بذور


الشمر يمكن أن تساعد بذور الشمر العطرية أيضًا في التخفيف من ارتداد الحمض. يمكنك تناول بذور الشمر بطريقتين إما مضغ بعض البذور أو غليها بالماء وشرب الخليط.


صودا الخبز صودا
الخبز لها العديد من الخصائص وإحدى هذه الخصائص توفر الراحة من ارتداد الحمض. أضف 1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء واخلط السائل جيدًا. اشرب الخليط وتخلص من مشاكل المعدة لفترة من الوقت.

الحموضة الجهاز الهضمي الصحة الرنجة الهضم

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتحدث عن فك " النحس " أمام مانشستر يونايتد وإمكانية تاأل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

غزة تشتعل.. انتشال جثث أب وأطفاله الثلاثة بعد قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

أول رد فعل من محملاح عقب تألقه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للتصعيد بين إسرائيل وفلسطين

الجيش الإسرائيلي يحذر السكان على حدود غزة من خطر أمني

سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

ضربة كبرى.. كتائب القسام تقصف قاعدة جوية إسرائيلية

سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ