مخرج مسلسل هجمة مرتدة : شرف لأي حد أنه يعمل حاجة للمخابرات المصرية.. فيديو



قال المخرج أحمد علاء الديب ، إن الشرف العظيم كان للممثلين الذين قاموا بتجسيد الشخصيات من خلال أدائهم المتميز مؤكدا أنه شرف لأي أحد أن يقوم بعمل أي شيء للمخابرات المصرية .



وأضاف أحمد علاء الديب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي "المذاع علي قناه " دي إم سي " : أن المشاهدين كانوا سعداء بالأحداث داخل مسلسل هجمة مرتدة وكنا سعداء جدا بتقديم عمل يخص المخابرات المصرية لأننا قمنا بتقديم محتوى ذات قيمة .

وأوضح علاء الديب الديب ، أن مسلسل هجمة مرتدة كان مسئولية كبيرة جدا ولكنه كان عملا محمسا جدا لأنه كان عمل ذات قيمة وحرصنا على تقديمه بأفضل شكل حتى يصل فكرته إلى جميع المشاهدين .

وتابع : أننا أردنا تعريف الجمهور على هؤلاء الأبطال الذين يعملون في صمت ولا يعلم أحد عنهم شيء وهم رجال المخابرات وأهميتهم بالنسبة إلي وطنهم وأهميتهم في حماية وطنهم .