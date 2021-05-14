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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج مسلسل هجمة مرتدة : شرف لأي حد أنه يعمل حاجة للمخابرات المصرية.. فيديو

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة


قال المخرج أحمد علاء الديب ، إن الشرف العظيم كان للممثلين الذين قاموا بتجسيد الشخصيات من خلال أدائهم المتميز مؤكدا أنه شرف لأي أحد أن يقوم بعمل أي شيء للمخابرات المصرية .

 


وأضاف أحمد علاء الديب  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي "المذاع علي قناه " دي إم سي " : أن المشاهدين كانوا سعداء بالأحداث داخل مسلسل هجمة مرتدة وكنا سعداء جدا بتقديم عمل يخص المخابرات المصرية لأننا قمنا بتقديم محتوى ذات قيمة .

 

وأوضح علاء الديب الديب ، أن مسلسل هجمة مرتدة كان مسئولية كبيرة جدا ولكنه كان عملا محمسا جدا لأنه كان عمل ذات قيمة وحرصنا على تقديمه بأفضل شكل حتى يصل فكرته إلى جميع المشاهدين .

 

وتابع : أننا أردنا تعريف الجمهور على هؤلاء الأبطال الذين يعملون في صمت ولا يعلم أحد عنهم شيء وهم رجال المخابرات وأهميتهم بالنسبة إلي وطنهم وأهميتهم في حماية وطنهم .

المصري المخرج مسلسل هجمة مرتدة المخابرات الأحداث التوك شو

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