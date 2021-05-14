بفستان منقط .. رنا رئيس تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

حرصت رنا رئيس على مشاركة متابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة تبرز فيها من أنوثتها.



وظهرت رنا رئيس مرتدية فستان باللون الأبيض منقط باللون الأسود، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت شعرها منسدلا بشكل انيق للغاية وتسريحة مميزة وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.



وأكملت رنا إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيارالماسكرا لتبرز من جمال عينيها.



وعرض مؤخرًا للنجمة الشابة رنا رئيس مسلسل "ضل راجل" بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.