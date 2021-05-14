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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي ينسحب من ثاني أكبر قواعده في أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، انسحاب قواتها من ثاني أكبر قواعدها العسكرية في أفغانستان، في إطار عملية انسحابها من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، إن الولايات المتحدة أكملت انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار جنوبي أفغانستان، مشيرًا إلى أن القوات الأفغانية لم تتسلم القاعدة بعد.

وأضاف: "لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء".

وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون إن القوات الأمريكية سلمت "جميع المنشآت للقوات الأفغانية".

غير أنه من المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين الأفغان.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن الخميس قبل الماضي، أن الانسحاب من أفغانستان مستمر كما هو مخطط له.

وعبر عن أمله في أن يتمكن الجيش الأفغاني من التصدي لحركة طالبان، مضيفا: "نركز على الانسحاب التدريجي المتناغم من أفغانستان لحماية قواتنا وجنودنا".

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