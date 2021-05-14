عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام جديدة

بعد نجاح الطاووس.. رؤوف عبد العزيز يقدم فيلم لـ أسامة أنور عكاشة

رؤوف عبد العزيز
رؤوف عبد العزيز

يخوض المخرج رؤوف عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة في تقديم هذا العمل السينمائي الذي يحمل اسم "الباب الأخضر".

txt

أحمد سعد الدين: رؤوف عبد العزيز مخرج واعد ويسعى لتقدم أسلوبه الخاص

txt

صرخة مسلسل الطاووس ضد الاغتصاب.. رؤوف عبد العزيز حقق الاندماج الكامل للمشاهدين


ونشر رؤوف عبد العزيز، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر مبدئي خاص بالفيلم، وعلق علية، قائلا:" تحدى جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً ، فيلم الباب الأخضر، قصه وسيناريو وحوار : أسامه أنور عكاشه، إشراف عام : حسام شوقى ،إخراج : رؤوف عبد العزيز".
ويستعد المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة في البدء بالتحضير للفيلم من خلال اختيار الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، هذا إلي جانب معاينة لأماكن المقرر التصوير بها.
يعد فيلم"الباب الأخضر"، أول تعاقدات المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث أعماله الدرامية مسلسل "الطاووس"، الذي اعتبره الجمهور والنقاد بمثابة الحصان الأسود في ماراثون رمضان الماضي، وقد شارك في بطولته جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ.

5
5
المخرج رؤوف عبد العزيز رؤوف عبد العزيز أسامة أنور عكاشة الباب الأخضر فيلم

موضوعات متعلقة

يوتيوب الثقافة بين وائل جسار ورصاصة فى القلب ثالث غدا

فستان بألوان صيفية.. جلسة تصوير جديدة لـ سارة نخلة

أخبار الفن.. أحمد خالد صالح يوجه رسالة مؤثرة لوالديه قبل عيد الفطر.. وتفاصيل العملية الجراحية لـ حورية فرغلي في أمريكا

ماندو العدل يحكي كواليس تجهيز ابطال بين السما والارض للتواجد بالاسانسير.. شاهد

ديدو كريم فهمي يواجه رامز جلال بـ "أحمد نوتردام" .. ثلاثة أفلام تتحدي كورونا في عيد الفطر

كوفيد 25 الحلقة الأخيرة.. يوسف الشريف يجد علاجًا للفيروس

سوق الحرير 2 .. قمر خلف تعترف أنها تحب بسام كوسا

شادي شامل يطرح إعلانا تشويقيا لـ"يا معود قلبي"

ترشيحاتنا

فضل صيام الست من شوال .. أمين الفتوى يوضح

مش بس المصريين.. رد فعل غير متوقع من زوج بعد معرفة جنس طفله القادم

أردوغان يطالب الأمم المتحدة والدول الاسلامية بالعمل على وقف الصراع في غزة

استشهاد 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

شابة تتهكم على موت حبيبها السابق من خلال ترك رسالة ساخرة أمام قبره

من فاتته صلاة عيد الفطر .. هل يجوز أدائها في ثاني أيام العيد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة|فيديو

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

تمديد الغلق "علي الأبواب".. لجنة إدارة أزمة كورونا تتخذ قرارات جديدة الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ