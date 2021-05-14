بعد اعتزاله لعب الكرة|أحدث ظهور لـ سيد معوض بصحبة نجله.. شاهد

نشر سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر، صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .



وظهر سيد معوض بصحبة نجله في أحدث ظهور لهما، في صورة نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.



سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو عام 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.





