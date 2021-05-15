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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفول السوداني

ما هي الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني؟

فوائد زبدة الفول
فوائد زبدة الفول السوداني

تتكون زبدة الفول السوداني من العناصر الغذائية الصحية فقط مثل فيتامين ب 5 وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 3 وفيتامين هـ والسيلينيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك. كما أنه يحتوي على ريسفيراترول وهو أيضًا مضاد للأكسدة ويرتبط بالوقاية من الأمراض المزمنة.

 

الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني
 

فيما يلي فوائد زبدة الفول السوداني ، والحذر الذي يجب الحفاظ عليه أثناء تناول زبدة الفول السوداني وفقًا لما نشره موقع هيلثي

 

فقدان الوزن

 

توفر زبدة الفول السوداني 200 سعرة حرارية مع كل وجبة ، وتعتبر أيضًا من الأطعمة الغذائية لأنها تقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت غير مناسب. يحتوي على الألياف والدهون والكربوهيدرات والبروتينات التي تجعل الشخص ممتلئًا لفترة أطول.
 

فوائد صحة القلب

 

مضادات الأكسدة الموجودة في زبدة الفول السوداني فعالة للغاية في عكس إصابة الخلايا التي تعد السبب الرئيسي لأمراض القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية. تحتوي زبدة الفول السوداني أيضًا على دهون غير مشبعة وهي ليست سيئة للجسم على الإطلاق.

 

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

 

على الرغم من عدم وجود دليل على وعود بفائدة زبدة الفول السوداني ، إلا أن الخبراء يعتقدون أن فيتامين (هـ) الموجود في زبدة الفول السوداني يساعد في الإصابة بالسرطان. يرتبط فيتامين E بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض التي تشمل سرطان القولون ، وصحة الأمعاء ، وصحة الرئة ، والكبد ، وما إلى ذلك. لذلك فهو فعال للغاية في مكافحة السرطان.

يوفر الحماية من الاضطرابات العصبية

يحتوي الفول السوداني على النياسين أو فيتامين ب 3 وهو أعلى مصادر النياسين الغذائية. إنه مفيد جدًا في مكافحة الاضطرابات التي تشمل مرض الزهايمر في الأمراض التنكسية العصبية. يساعد النياسين أيضًا في توفير التعافي الأسرع للخلايا التالفة في خلايا الدماغ ، كما أنه يحمي العديد من الاضطرابات المرتبطة بالذاكرة في الدماغ وبالتالي يساعد في توفير الحماية للجسم والدماغ.

صحة القلب الوزن فقدان الوزن الفول الفول السوداني

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