دراسة: 800 ألف أمريكي أصيبوا بحساسية الفول السوداني بعد بلوغهم 18 عامًا

ألقت دراسة جديدة الضوء على مدى انتشار حساسية الفول السوداني بين السكان البالغين في الولايات المتحدة.

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها مجلة الحساسية والمناعة السريرية أن هناك 4.6 مليون بالغ في جميع أنحاء البلاد لديهم حساسية من البقوليات والعديد منهم - 800000 منهم - طوروها في مرحلة البلوغ ، حسبما ذكرت شبكة CNN .



وقالت الدكتورة روتشي غوبتا، مؤلفة الدراسة ومديرة مركز أبحاث الحساسية والربو في جامعة نورث وسترن في إلينوى، إن حساسية الفول السوداني يُعتقد عمومًا أنها مشكلة تتعلق بالأطفال ، لكن الدراسة أظهرت أن 15٪ إلى 20٪ فقط من سوف يتخلص الأطفال من الحساسية عند بلوغهم سن الرشد. وأشار جوبتا إلى أن عدد البالغين المصابين بحساسية الفول السوداني أكبر من الأطفال.

وفي الاستطلاع الذي شمل أكثر من 40 ألف بالغ في الولايات المتحدة ، تم اكتشاف أن أولئك الذين قالوا إنهم أصيبوا بحساسية الفول السوداني في مرحلة البلوغ كانوا أقل عرضة للتشخيص من قبل الطبيب مقارنةً بالبالغين الذين تم تشخيصهم وهم أطفال

وبدلًا من متابعة رد الفعل السلبي على الفول السوداني باختبار الحساسية ، قال جوبتا إن البالغين يتجنبون الطعام تمامًا. وقالت إن تشخيص إصابتك بحساسية الفول السوداني يوفر تأكيدًا للحساسية ويؤثر على الطريقة التي تعيش بها حياتك.

وأظهرت الدراسة أن 1.8٪ فقط - أو 4.6 مليون - من 2.9٪ من البالغين الأمريكيين الذين أبلغوا عن إصابتهم بحساسية الفول السوداني لديهم حساسية ضد الفول السوداني.

وتعتبر الحساسية الغذائية التي تظهر لدى البالغين نادرة ، وفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة . في عام 2019، ذكر موقع WebMD أن المعدلات آخذة في الازدياد وأشار إلى عدم وجود الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع.