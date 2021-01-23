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طريقة عمل بيتزا الفول السوداني

السبت 23/يناير/2021 - 11:28 م
طريقة عمل بيتزا الفول
طريقة عمل بيتزا الفول السوداني
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اسماء محمد
تعد البيتزا من أكثر الأكلات الحديثة التى تمتلك شعبية كبيرة وتتميز بمذاق مذهل لذا ابتكر الطهاة عددًا كبيرًا من الوصفات المختلفة للبيتزا، ومن هنا ظهرت أنواع عديدة لها.

ويعد الفول السوداني من أكثر انواع الاكلات التى تحتوى على كم كبير جدًا من المغذيات الطبيعية والفيتامينات التى تساعد فى تقوية المناعة وحماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

ويقول الأطباء وخبراء التغذية أن الفول السودانى كفيل بإمداد الجسم بكل احتياجاته ، لذا نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الفول السودانى بخطوات الشيف ماجي حبيب.

مقادير بيتزا بزبدة الفول السودانى

 "عجينة بيتزا "
2 كوب دقيق 
150 مل ماء
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
ملعقة كبيرة سكر 
بيضة
 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
 ملعقة صغيرة ملح
صوص البيتزا
صلصله طماطم 
زعتر
 زيت زيتون

" الحشو "
زبدة فول سودانى 
سجق 
زيتون أسود بدون بذر 
ملعقة كبيرة زيت 
ملعقة كبيرة صويا صوص 
ملعقة صغيرة تشيلى صوص 
عصير ليمون
 بصل أخضر
 طماطم
 فلفل رومى أخضر
 ثوم 
ملح فلفل أسود 

طريقة عمل بيتزا بزبدة الفول السودانى

* في اناء على النار أضيفى الماء لصلصة الطماطم ثم أضيفى الزيت والزعتر الطازج والملح والفلفل الأسود ثم ضعى الثوم على زبدة الفول السودانى .

* ضعى الصويا صوص والشيلى صوص و قطعى طماطم وفلفل أخضر رومى والزيتون الأسود المخلى حلقات ثم ضعى حلقات الطماطم فى زيت حتى لا تبلل العجينة ثم قطعى السجق

* إفردى عجينة البيتزا فى صينية فرن ساخنة وخرميها بالشوكة لتكون رقيقة ثم إفردى على العجينة صوص الطماطم و الفلفل و الزيتون و الطماطم و السجق المقطعين

* اضيفي على الوجه خليط زبده الفول السوداني ثم ادخلي الصينية الفرن علي نار علويه و سفليه حتي النضج وتقدم ساخنة.
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