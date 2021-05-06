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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحجر الزراعي يكشف تفاصيل سوء تخزين الفول السوداني المُصدر لأوروبا

الفول السوداني
الفول السوداني

قال أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي،  تفاصيل مشكلة سوء تخزين الفول السوداني لدى المصدرين  إلى الاتحاد الأوروبي ، وإرسال الاتحاد الأوروبي إخطارات برفض شحنات من الفول السوداني .

 

وأضاف أحمد العطار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" الاتحاد الأوروبي لم يهدد بإيقاف الصادرات من الفول السوداني ولكن مكتب التمثيل  التجاري الخاص بنا في أوروبا  كان لديه تخوف أنه بسبب  إخطارات  رفض شحنات الفول السوداني القادمة من مصر  قد يلجأ الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات متشددة مع  الصادرات المصرية من الفول السوداني".

 

وتابع أحمد العطار :"  مشكلة الفول السوداني   تكمن في  تكوين سموم فطرية وهذه مواد تفرزها بعض الفطريات التي تصيب الفول السوداني بسبب سوء التخزين وليس الزراعة".

 

واكمل احمد العطار :" نفحص كل شحنات الفول السوداني قبل تصديرها ونعاين كل محطات تصدير الفول السوداني لضمان أنها مطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي ولا نسمح بسفر أي شحنة إلا بعد التأكد من مطابقتها لمواصفات الاتحاد الاوروبي ".

 

ولفت احمد العطار :" بعد تحليل الشحنة والتاكد من سلامتها نعطي المصدر شهادة بأن الشحنة خالية من السموم الفطرية وتلك الشهادة صلاحيتها 5 أيام فقط ، مضيفا:" الإخطارات التي أتت من أوروبا بسبب رفض بعض الشحنات الفول السوداني  أظهرت أن معظم الشحنات التي تم رفضها مر عليها شهر او شهرين بعد إجراء التحليل الذي يثبت  خلو تلك الشحنات من أي سموم فطرية  قبل خروج الشحنات من مصر ".
 

الفول السوداني الفول الاتحاد الأوروبي اوروبا مصر الزراعة

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