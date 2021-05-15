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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج انا مصري ودمي فلسطيني يتصدر الترند

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج انا مصري ودمي فلسطيني  بعد تعرض مدينة غزة للقصف  من قبل الإرهاب الإسرائيلي .
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : اللهم انصر اخواننا في فلسطين يااارب العالمين غزه ارض العز، حسبي اللة و نعمة الوكيل .

 و غرد اخرون : اللهم إنهم ليس لديهم جيش يحميهم فأرسل لهم جيشًا من لدنك اللهم امطر عليهم جنداً من جندك ومن أوليائك ينصرونهم " و "‏لاتبالي ياغزه وتحلي بالعزه وتحدي كل حصار"
 

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إن 160 طائرة تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هدفنا توجيه ضربة قوية لحركة حماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط مدينة غزة".

وتابع: "وجهنا ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمال قطاع غزة".
 

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين الارهاب الإسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين  الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.

 

فلسطين الاحتلال الاسرائيلي غرة الشعب الفلسطيني

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