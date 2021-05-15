طبيب أمراض جرثومية : ظهور 3 طفرات لكورونا في الهند

الطفرات تنتقل بطريقة سريعة

قال الدكتور جاك مخباط، أستاذ الأمراض الجرثومية والمعدية، إن الزيادة في أعداد الإصابات في الهند بفيروس كورونا بدأت بأواخر العام الماضي بسبب ظهور الطفرات التي تنتقل بطريقة سريعة.

وأضاف “مخباط” في مكالمة هاتفية فى برنامج “الآن” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الهند بها أكثر من مليار و600 مليون شخص، وهذا أدى إلى حدوث طفرات كبيرة في الفيروس وظهور طفرات جينية، مشيرا إلى أن هناك ثلاث طفرات لفيروس كورونا في الهند.

وأشار أستاذ الأمراض الجرثومية والمعدية، إلى أنه من الضروري تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من التزاحم وأن يكون هناك تباعد اجتماعي للوقاية والانتصار على الفيروس بشكل أفضل .

وأشار إلى أن عددا من الدول بدأت في إعطاء اللقاحات الخاصة بكورونا لمواطنيها مثل بريطانيا و الولايات المتحدة و كندا، وهؤلاء الدول سمحت للمواطنين بالخروج من المنازل وممارسة جميع الأنشطة، وذلك بعد السيطرة علي الفيروس.