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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي بينهما حالتان خطيرتان

الأحداث في فلسطين
الأحداث في فلسطين

أعلنت ‏وزارة الصحة الفلسطينية برام الله عن تسجيل  6 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي  شرقي نابلس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اعلنت عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 126 شهيدا.

واستشهد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 126 شخصا بينهم 31 طفلا و20 سيدة، وقالت الوزارة في بيان إن 950 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة.

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الجامعة العربية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الحرب العدوانية ضد فلسطين

وشهد الشرق الأوسط أعنف تصعيد بين إسرائيل وغزة في السنوات الأخيرة، والذي نتج عن اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بشأن طرد عائلات عربية من ربعها في القدس الشرقية.


اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، مما أدى إلى التصعيد الأعنف في قطاع غزة في السنوات الأخيرة، وتم طرد عدد من العائلات العربية من منازلها في حي الشيخ جراح وفقًا لقرار محكمة إسرائيلية.

وشنت حركة حماس في غزة هجمات صاروخية على القدس وتل أبيب ردا على اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس الشرقية. يبلغ عدد القتلى في إسرائيل حاليا ثمانية.

وقصفت إسرائيل بالمدفعية وكثفت الضربات الجوية ضد شبكة من أنفاق المسلحين الفلسطينيين تحت غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت نفقا كانت توجد فيه خوادم ومعدات عسكرية لحركة حماس.

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل، اليوم /السبت/ قد قال إن فلسطين تدعو إلى اجتماع طارئ للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) على مستوى وزراء الخارجية.


وذكر نوفل - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - قائلا "نعتقد أن موقف روسيا الحالي بنّاء ولا ينبغي فقط الحفاظ على هذا الموقف لكن تطويره".

وأكد نوفل أنه “من الضروري عقد اجتماع لرباعية الشرق الأوسط على مستوى الوزراء في موسكو أو أي مكان آخر في أقرب وقت ممكن.. هذا ضروري لوقف المسار الخطير للأحداث”.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية الرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي

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