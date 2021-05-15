تعافي وخروج ٦ حالات من مصابي كورونا بعزل مستشفي قنا العام

أعلن مستشفى قنا العام، عن تعافي وخروج ٦ حالات من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية ضمن بروتوكول وزارة الصحة، بقسم العزل داخل المستشفى.



قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، إن المستشفى سجل خروج ٦ حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا وتلقيهم العلاج اللازم، فضلا عن خروج عشرات الحالات خلال الفترة الماضية.



وأشار الديب، إلي أن الطاقم الطبي يقدم العناية الكاملة لمرضي كورونا، حتى يتم تماثلهم للشفاء وفق خطة علاجية وبروتوكول وزارة الصحة، مع عمليات دعم نفسي للمرضى للمساهمة في عملية التعافي.

و أشاد الديب، بالدور الهام للأطقم الطبية بالمستشفى لخدمة ورعاية المرضي، ومشيداً بدعم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، للجهود المبذولة في خدمة المرضى.



يذكر أن مستشفى قنا العام، ضمن عدد من المستشفيات التى تم اختيارها بمحافظة قنا، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.