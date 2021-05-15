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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ عمرو سعد من كواليس ملوك الجدعنة

عمرو سعد
عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة له.

وظهر عمرو سعد فى الصورة، من كواليس تصوير مسلسل “ملوك الجدعنة” الذى تصدر تريند جوجل خلال شهر رمضان المنقضي.


“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.


تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

مصطفى شعبان رانيا يوسف أحدث ظهور ياسمين رئيس شهر رمضان صورة جديدة ملوك الجدعنة الفنان عمرو سعد موقع التواصل الاجتماعي مصطفى شعبان وعمرو سعد

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