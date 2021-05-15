مؤلف موسى: لم يتوقع أحد نهاية المسلسل.. وكتائب كثيرة وراء نجاح العمل

كشف ناصر عبدالرحمن، مؤلف مسلسل موسى، تفاصيل مسلسل موسى، بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال ناصر عبد الرحمن، في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "رحلة مسلسل موسى استمرت 7 شهور بداية من الكتابة والتنفيذ والتصوير والإخراج".

وأضاف ناصر عبد الرحمن: "كما أنه كان هناك تصميم من كافة عناصر عمل المسلسل على استكمال تصوير المسلسل وهناك مشاهد صعبة جدا تم تنفيذها على أكمل وجه داخل المسلسل وأشكر كل من عمل في الجرافيك والتصوير والمونتاج ".

وتابع ناصر عبد الرحمن: "كتائب كثيرة وراء مسلسل موسى أدت إلى تحقيق النجاح الكبير لفريق العمل".

وأكمل ناصر عبد الرحمن :" المسلسل قام على مشاهد في الصعيد والقاهرة والإسكندرية بشخصيات مختلفة، وتم تنفيذ المشاهد دون إحداث خلل بينها في كل من الصعيد والقاهرة والاسكندرية ".

ولفت ناصر عبد الرحمن إلى أنه: "حتى الحلقة الـ 30 كان هناك عنصر مفاجأة، ولم يتوقع أحد النهاية، وسعيد بـ مسلسل موسى لأنه عبارة عن سلسلة قوية، والعناصر المشاركة فيه كان لديها الرغبة في إنجاح العمل الدرامي".



