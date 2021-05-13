مخرج مسلسل "موسى" يكشف كواليس مشهد الفيضان

قال محمد سلامة مخرج مسلسل "موسى"، إن الفنان محمد رمضان ممثل ملتزم ومقاتل، وسمية الخشاب مبهجة جداً وتوزع طاقة إيجابية داخل اللوكيشن.

وأضاف "سلامة "، خلال لقاء خاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن أحداث تصوير مشاهد الفرح بين أحمد سعد وسمية الخشاب كانت شيك جداً.

وأشار مخرج مسلسل "موسى"، إلى أن مشهد الفيضان تم تحضيره منذ شهر 7 ، وتم تصويره فى آخر شهر 1، لافتا إلى أننا قمنا ببناء ديكورات داخل المياه وكان هناك العديد من التحديات الضخمة جداً التى قد تظهر للمشاهد أنها بسيطة.

وأكد "كنا بنصور في درجة حرارة 5 مئوية وكان المشهد صعبا للغاية على الممثلين وفريق العمل، الفيضان تم تحضيره في 7 أشهر، وبدأنا من التعرف على طريقة حدوث الفيضان الكبير قبل بناء السد العالى فى الأربعينيات".

وتابع محمد سلامة ، أن "الفيضان اتصور كله فى مدينة الإنتاج الإعلامى وتم بناء جزء من القرية داخل البحيرة بواسطة مهندس الديكور .

