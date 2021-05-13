عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج مسلسل "موسى" يكشف كواليس مشهد الفيضان

صدى البلد

قال محمد سلامة مخرج مسلسل "موسى"، إن الفنان محمد رمضان ممثل ملتزم ومقاتل، وسمية الخشاب مبهجة جداً وتوزع طاقة إيجابية داخل اللوكيشن.

 

وأضاف "سلامة "، خلال لقاء خاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن أحداث تصوير مشاهد الفرح بين أحمد سعد وسمية الخشاب كانت شيك جداً.

 

وأشار مخرج مسلسل "موسى"، إلى أن مشهد الفيضان تم تحضيره منذ شهر 7 ، وتم تصويره فى آخر شهر 1، لافتا إلى أننا قمنا ببناء ديكورات داخل المياه وكان هناك العديد من التحديات الضخمة جداً التى قد تظهر للمشاهد أنها بسيطة.

 

وأكد "كنا بنصور في درجة حرارة 5 مئوية وكان المشهد صعبا للغاية على الممثلين وفريق العمل، الفيضان تم تحضيره في 7 أشهر، وبدأنا من التعرف على طريقة حدوث الفيضان الكبير قبل بناء السد العالى فى الأربعينيات".

 

وتابع محمد سلامة ، أن "الفيضان اتصور كله فى مدينة الإنتاج الإعلامى وتم بناء جزء من القرية داخل البحيرة بواسطة مهندس الديكور .
 

مدينة الانتاج الإعلامي سمية الخشاب محمد سلامة أحمد سعد محمد رمضان حدوث الفيضان

ترشيحاتنا

الوضع مخيف .. كيف تقضي ممرضات سوهاج عيد الفطر داخل مستشفيات العزل

150 مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروع "محور الفردوس"

وزير المالية: احتياطى « الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام

في أول أيام العيد.. مواجهات حامية داخل الأراضي المحتلة

83 شهيدا ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي .. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

وزير قطاع الأعمال: دمج 32 شركة ومحلج للغزل والنسيج.. وإنشاء 14 مركزاً ترويجياً بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

المالية : سداد مستحقات الكهرباء والمياه لدى الهيئات الموازنية مركزيًا.. قبل نهاية يونيو

موعد صلاة عيد الفطر 2021 بالمحافظات .. وكيفية أدائها فى المنزل

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ