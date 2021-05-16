بسبب تذبذب مستواه .. فرجاني ساسي يفقد 300 ألف يورو من قيمته التسويقية

أكد تقرير صحفي، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك، خسر 300 ألف يورو في قيمته التسويقية، خلال الأيام الماضية، بسبب تذبذب مستواه مع القلعة البيضاء.

وذكرت صحيفة “ تونس” الرقمية"، القيمة التسويقية لفرجاني ساسي، تراجعت مؤخرا من 2.5 مليون يوور، إلى 2.2 مليون يوور، "وفق آخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت العالمي".

وأضافت الصحيفة التونسية، أن تذبذب مستوى فرجاني ساسي في الفترة الأخيرة، سبب تراجع قيمته التسويقية.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الآن قراره النهائي بشأن التجديد.

ويحق لـ فرجاني ساسي، التوقيع لأي نادٍ مجانا، دون الرجوع لإدارة نادي الزمالك.

وشارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 17 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.

في سياق آخر، نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، مؤخرا، شائعة الدخول في مفاوضات مع فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عمرو بسيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" ما تردد عن عقد جلسة مع فرجاني ساسي شائعة ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف عمرو بسيوني:"فرجاني ساسي لاعب مميز، وإذ لم يجدد تعاقده مع نادي الزمالك، سيتصارع الجميع على ضمه".