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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو لسه ما استلمتش.. طرق تحويل تخصيص شقة الإسكان الاجتماعي من مدينة لأخرى

الإسكان الاجتماعى-
الإسكان الاجتماعى- أرشيفية

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعى،  في تلقى الطلبات الخاصة بحاجزي الإسكان الاجتماعي خارج الأولوية، والراغبين في التحويل من مدينة لأخرى، والتي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وحتى يوم الاثنين الموافق 31/5/2021.

 

الإسكان الاجتماعي: 31 مايو آخر موعد لتقديم طلب تحويل من مدينة لأخرى للحاجزين

طرق التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي .. التفاصيل

 

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي أصحاب الإعلانات المختلفة المستحقين للتحويل، وجاءت شروط تحويل الإسكان الاجتماعي كالتالي:


شروط التحويل الإسكان الاجتماعي

1- يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".


2- يتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.


3- يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.


4- يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.


5- عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من “المدن/ المراكز" التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها، فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.


6- خصص صندوق الإسكان الاجتماعي أرقاما لمزيد من التفاصيل أو طرح أي تساؤل أو استفسار، من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً – خلال شهر رمضان المُبارك – طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

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