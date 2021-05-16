شاهد .. الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021) الحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

وينشر "صدى البلد" الصور الاولي للجناح المصري المشارك فى نعرض السفر العربي بدبي ،وتبلغ مساحة الـجناح المـصري المشارك في المعرض 305 مـتر مـربـع، ويشارك به 14 جــهة عــارضــة تضم شركة مــصر لــلطيران وعدد من الــفنادق وشــركــات الــسياحــة المصرية.

ويحتوي الجناح على شاشات عرض تقوم بتسليط الضوء من خلال بعض الأفلام التـرويـجية على عدد من الــوجــهات والمنتجات الــسياحــية المختلفة في مــصر، وأهم الاكتشافات الأثرية والمتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا مثل متاحف شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى عرضها لـ " فيلم رحلة سائح في مصر"، ومجموعة من اللقطات والمقاطع المصورة من بعض الأحداث والـــفعالـــيات الهامة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها حدث مـــوكـــب المـــومـــياوات الملكية.

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