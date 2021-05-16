وزير الخارجية الأردني: تصعيد إسرائيل يجب أن يتوقف فورا

أمام مجلس الأمن..

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي داخل فلسطين يجب أن يتوقف فورًا.

وأضاف خلال كل كلمة له أمام مجلس الأمن: "يجب أن يتوقف التصعيد، بوقف العدوان على غزة، وبوقف جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجرت أساسا هذا التصعيد في القدس المحتلة وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب التحرك فورا لتحقيق ذلك، ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني"

وتابع: "ما تؤكده الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية هو استحالة استمرار الوضع الراهن، من تكريس للاحتلال وغياب لآفاق زواله وفقدان للأمل بتحقيق السلام العادل، الذي تقوض الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية فرصة".

واستطرد الصفدي: "السلام العادل والدائم خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية. لكنًّ السلام لا يتحقق ببناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتشكل خرقاً فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد أنه "وبالتأكيد، السلام لا يتحقق بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين".