مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: حماس تقصف المناطق المدنية لدينا

ادعى مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى مجلس الأمن، داني إردان، اليوم الأحد، أن حماس تقصف المناطق المدنية داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف "إردان"، في كلمة له بمجلس الأمن، "إسرائيل ترد على الهجمات العشوائية بضربات دقيقة وضد أهداف عسكرية لحماس".

وقال مندوب إسرائيل "الشرطة الإسرائيلية لا تتعرض للمصلين السلميين في المسجد الأقصى، وحماس تستخدم المساعدات الدولية لخدمة أجندتها".

وزعم أن "حماس تقوم بكل ما تملك من إمكانيات لتغذية العنف، وهناك متطرفون فلسطينيون استخدموا المسجد الأقصى مستودعا للذخيرة".