عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: حماس تقصف المناطق المدنية لدينا

صدى البلد

ادعى مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى مجلس الأمن، داني إردان، اليوم الأحد، أن حماس تقصف المناطق المدنية داخل الأراضي الإسرائيلية.

 

وأضاف "إردان"، في كلمة له بمجلس الأمن، "إسرائيل ترد على الهجمات العشوائية بضربات دقيقة وضد أهداف عسكرية لحماس".

 

وقال مندوب إسرائيل "الشرطة الإسرائيلية لا تتعرض للمصلين السلميين في المسجد الأقصى، وحماس تستخدم المساعدات الدولية لخدمة أجندتها".

وزير الخارجية الفلسطيني: ممارسات إسرائيل إعتداء علي العرب والمسلمين والعرف الدولي

دولة نووية تدعو لتدخل دولي لحماية الفلسطينيين من إسرائيل

العالم يدين إسرائيل.. أوقفوا الغارات على غزة فورًا.. الصليب الأحمر: تل أبيب تتحمل تبعات الأزمة.. والجميع يتفق على رفض قتل المدنيين

موقع عبري: المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل لم يناقش عقد هدنة مع حماس

وزعم أن "حماس تقوم بكل ما تملك من إمكانيات لتغذية العنف، وهناك متطرفون فلسطينيون استخدموا المسجد الأقصى مستودعا للذخيرة".

 

حماس إسرائيل مجلس الأمن الأراضي الإسرائيلية غزة المسجد الأقصى

موضوعات متعلقة

نتنياهو يعلن استمرار العملية العسكرية في غزة بدعم من أمريكا

13 مستشفي وسيارة إسعاف في انتظارهم.. معبر رفح يستعد لاستقبال جرحى قطاع غزة

فلسطين.. انتشال 3 أطفال من تحت الأنقاض في شارع الوحدة بـ غزة

الصليب الأحمر يدعو مجلس الأمن إلى تحركٍ عاجل لوقف العنف في غزة

ترشيحاتنا

رئاسة الجمهورية تعلن عن قمة بين السيسي وماكرون غدا بقصر الإليزيه.. فيديو

وزير خارجية الأردن: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الإنساني

السداسية غير مرضية.. الأهلي يحتفل بذكرى انتصاره التاريخي على الزمالك

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو في الليجا

إسرائيل تستهدف غواصات مفخخة تابعة لحركة حماس

سامح شكري لمجلس الأمن: العالم شهد استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولتان عاصمتهما القدس.. أمين الأمم المتحدة يعرب عن صدمته من عدد القتلى الفلسطينيين في غزة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

مصر استعادت دورها.. الجالية المصرية بفرنسا تعلق على زيارة الرئيس السيسي لباريس

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

بوساطة مصر .. مسئولون إسرائيليون ينصحون بالتفاوض لعقد هدنة مع حماس

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ