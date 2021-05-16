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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تقصف بئر السبع.. وصافرات الإنذار تدوي في قاعدة حتسريم الجوية

كتائب القسام تقصف
كتائب القسام تقصف بئر السبع.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا

أعلنت المقاومة الفلسطينية إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من قطاع غزة نحو مدينة بئر السبع.

وقالت كتائب القسام - الذراع العسكري لحركة حماس - إنها استهدفت بئر السبع برشقة صاروخية جديدة ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع صافرات الإنذار تدوي في قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع.

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تزامن ذلك مع دعوات فلسطينية للتكبير على أسطح البيوت نصرةً للقدس والمسجد الأقصى وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعم المقاومة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،  ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدًا.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 197 شهيداً بينهم 58 طفلاً و34 امرأة و1235 جريحا.

كما طالبت الوزارة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بضرورة التدخل الفوري، لحماية الطواقم الطبية، من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس.

كتائب القسام حركة حماس المقاومة الفلسطينية قصف غزة قصف اسرائيل بئر السبع

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